七欖播錯國歌｜收歌程序爆羅生門三大疑團藏真相　港隊幾時交歌？

韓國仁川前日（13日）舉行亞洲七人欖球系列賽第二站香港對韓國的決賽，主辦機構在奏國歌環節中，錯將反修例運動有關的歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放，引起軒然大波。

政府周一（14日）凌晨發聲明，指香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，稱亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉，確認香港代表隊教練向他們提交的國歌錄音正確無誤。

而亞洲欖球總會同日交代事件的「版本」，確認有一名初級職員卻從網上下載《願榮光》，錯誤當作成中國國歌，最終播放出來，但未提港隊是否提交國歌。

《韓國時報》（The Korea Times）今日（15日）的報道，卻爆出另一個「版本」，報道引述韓國站主辦方、韓國欖球聯盟的公關代表稱，有向各參賽隊伍要求提交其國歌版本，但「未能取得」（failed to get）香港隊提供的國歌，涉事人員才於網上自行搜尋歌曲播放。



事件繼續發酵，根據各方「版本」演變成一場「羅生門」，其香港韓國兩地官方機構都有責任回答幾個關鍵疑團，為香港市民找到事件的真相：



究竟港方有否提供國歌、是否準時提交？還是遲了提交？

主辧機構亞洲欖球總會如何確認國歌正確無誤？何時正式收到國歌？

主辦方韓國橄欖球聯盟為何未能取得港隊國歌？涉事人員為何誤將《願榮光》當國歌？



韓國仁川前日（13日）舉行亞洲七人欖球系列賽第二站香港對韓國的決賽，主辦機構在奏國歌環節中，錯將反修例運動有關的歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放。（網上片段）

疑問1：港隊強調提交正確國歌，為何最終播放錯誤歌曲？

特區政府周一（14日）凌晨發聲明，對主辦機構播錯歌作出抗議及強烈不滿，聲明提到，根據香港欖球總會向文化體育及旅遊局提供的初步資料，亞洲橄欖球總會已向香港欖球總會致歉，並引述亞洲欖球總會「確認」香港代表隊教練提交的國歌錄音正確無誤，事件是由主辦機構一名初級人員的人為錯誤所致。香港欖球總會隨後發表聲明，內容與港府聲明相若，強調港隊提交正確國歌，事件是主辦方「人為錯誤」。

至於主辦機構亞洲欖球總會，就於昨午發出道歉聲明，當中披露涉事初級職員在網上下載一首歌曲播放，形容事件是由「簡單的人為錯誤」導致，但未提港隊提交國歌一事。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛昨日會見傳媒時確認，事發前香港欖總已向主辦方提供正確國歌，惟主辦方前線人員未有使用，而是擅自上網下載其他歌曲，他舉例指，欖總於第一站曼谷賽事前，已向主辦方提交正確版本的國旗及國歌，重申「得到書面、WhatsApp嘅確認，所以主辦方係絕對收到一個正確嘅國歌版本。」

美聯社就引述主辦機構成員指出，處理國歌播放的職員曾收到參賽地區遞交的國歌檔案，但不慎自行將《願榮光歸香港》存入電腦中名為「香港」的資料夾，當時職員並不知道歌曲與反修例示威有關。

疑問2：《韓國時報》引述主辧方稱「未能取得」香港隊提供的國歌？

不過，韓國方面今日卻爆出令一個「版本」。《韓國時報》（The Korea Times）報道稱，亞洲七人欖球系列賽第二站賽事的主辦單位韓國橄欖球聯盟（Korea Rugby Union），其公關代表向該報確認有向各參賽隊伍要求提交其國歌版本供播放，但「未能」取得（failed to get）香港隊提供的國歌。

報道續指，韓國橄欖球聯盟的職員之後將網絡搜尋器上「香港國歌」（the Hong Kong national anthem）排在首位的檔案下載及儲存。之後韓國橄欖球聯盟雖接獲亞洲橄欖球總會通知，賽事應播放中國國歌而非「香港國歌」，但相關單位「未有/未能」刪除錯誤下載的版本（failed to delete the mistakenly saved file），並將檔案分發給負責賽事廣播的部門，最終在開賽時將錯誤版本播出。

不過，到底主辦方所指的「未能取得」，是指於指定收集歌曲的死線前未取得、抑或是取得歌曲後未能使用未能剪輯？還是港隊過了死線才提交國歌？抑或提交的歌曲檔案未能開啟？一切關鍵疑問，必須有待相關人士一一解答，才能真相大白。

《韓國時報》（The Korea Times）報道稱，主辦單位韓國橄欖球聯盟（Korea Rugby Union）公關代表向該報確認，有向各參賽隊伍要求提交其國歌版本供播放，但「未能」取得（failed to get）香港隊提供的國歌。（The Korea Times截圖）

疑問3：參賽隊伍提交國歌，主辦方如何確認國歌無誤？

港協暨奧委會義務秘書長王敏超接受電台訪問時指，一般國際比賽前，隊伍會有代表提交國旗或區旗及國歌，以及在現場升過國旗、聽過國歌再簽名確認，至於主辦方聲稱，有初級人員自行網上下載國歌，他認為說法不太成立，因國歌通常須由隊伍確認。

香港足球總會主席貝鈞奇指出，一般領隊及教練會將錄好的國歌及區旗認真檢查，過程中會有簽收，避免出錯，而主辦方在播國歌前要試聽。浸大體育運動及健康學系教授劉永松表示，大型運動會開幕及頒獎程序，應有專人負責及綵排。