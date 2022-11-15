平機會推聾健司法平等指引　提多項溝通原則包括避用複雜字詞

平等機會委員會今日（15日）推出《聾健司法平等：供殘疾人士、法律工作者和參與司法程序人士參考的指引》（指引），提供與聾人和聽障人士溝通的指導原則，並建議所有與司法體系相關的公共機構，應盡量預備多種不同形式的輔助服務和科技，以切合不同聾人和聽障人士的需要。



聾健司法平等指引摘要：



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朱崇文：有迫切需要改善法律程序 保障殘疾人士基本權利

平機會行政總監（營運）朱崇文指，近年有報道指聾人和聽障人士在法律程序過程中，因誤解或溝通不當而面對障礙，故該會認為有迫切需要改善相關的法律程序，以保障殘疾人士的基本權利。

指引提供溝通原則 包括找安靜地方、避用複雜字詞

今次推出的指引，提供與聾人及聽障人士溝通的注意事項和一般原則，訂明與他們溝通時的宜忌，包括找一個光線充足及安靜的地方、保持良好眼神接觸、避免使用複雜字詞及用語、需要時可嘗試用另一種說法複述內容、如有需要可利用圖像、視覺輔助工具和手勢以協助溝通等。

指引也介紹多種與聾人和聽障人士溝通的常用輔助工具和服務，包括手語傳譯、聆聽輔助設備 、及即時字幕員。朱崇文補充，香港聾人和聽障人士的不同和多元特質，與他們溝通並無一套適用於所有人的溝通方法，建議所有與司法體系相關的公共機構，包括法庭、法律援助辦事處、警署等，應盡量預備多種不同形式的輔助服務和科技，以切合不同聾人和聽障人士的需要。

另外，指引也給予聾人和聽障人士參與司法程序時的的建議，如盡早通知律師或法庭需要的輔助工具和服務、聆訊日提早到達法庭與法庭核實輔助工具和服務運作正常等。

朱崇文期望，《指引》能促進參與司法程序各方的溝通。（資料圖片／梁雪怡攝）

朱崇文期望，《指引》能促進參與司法程序各方的溝通，長遠可實現所有人能平等地尋求司法公正是我們的最終目標，「這對一個人口逐漸老化的城市十分重要，尤其近年香港患有聽力障礙的人數有所上升。」

平機會已將有關《指引》的全文及摘要上載已其網站，市民也可透過平機會YouTube頻道收看《指引》摘要的手語版。