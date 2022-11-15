七欖播錯國歌｜王敏超指初級人員犯錯不成立︰運動員即刻要有反應

韓國仁川本周日（13日）舉行亞洲七人欖球系列賽第二站，在香港對韓國的決賽，主辦機構錯將反修例運動有關的歌曲，《願榮光歸香港》當作中國國歌播放，引起軒然大波。港協暨奧委會義務秘書長王敏超表示，港隊出外比賽須檢查國旗及國歌，並簽名確認，認為須深入調查。他亦強調，初級人員自行下載的說法並不成立，認為運動員亦有問題︰「一開始一奏唔係嗰隻喇，你即刻要有反應嘛。」



港協暨奧委會義務秘書長王敏超今早在電台表示，不評論是否涉及政治事件，又指港隊每次出外比賽，賽前須派代表檢查國旗及國歌，並簽名確認。但他指不清楚當日分站賽前，港隊是否已派人檢查，認為需要調查。

對於港隊運動員是否有責任，他指現時調查結果未出不便評論。他又說，大會人員自行網上下載國歌的說法不太成立，通常須由隊伍確認：「咁多種唔同歌，你啱啱播呢首，好大問題。」

港協暨奧委會義務秘書長王敏超認為不可能是初級人員犯錯。（資料圖片／梁鵬威攝）

他其後在電視台訪問中重申，不可能是初級人員犯錯，指準備頒獎儀式或是準備開賽前的儀式，應由主辦單位提供。一般程序例如奧運或亞運等國際賽事，會檢查國旗及國歌是否正確。他並說︰「好似今次咁，一開始一奏唔係嗰隻喇，你（運動員）即刻要有反應嘛。」