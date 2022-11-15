七欖播錯國歌｜學者指發生時間敏感　劉翔曾遇調亂中國及智利國歌

周日（13日）在韓國舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站賽事，香港隊對韓國隊的決賽中，大會開賽前誤將2019年反修例示威歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌播放，引起國際爭議，香港警方將展開調查是否涉違《國歌法》或《國安法》。



浸大體育、運動及健康學系教授劉永松分析，事件發生在G20峰會等政治活動舉辦期間，是一個敏感時間，是否有陰謀論要視乎如何解讀。他又指過去二三十年不時有運動儀式播錯國歌，奧運憲章有指引列明如何做開幕及頒獎，國際比賽應以此作藍本。

至於運動員及領隊等反應，他舉例指曾有比賽播錯俄羅斯舊國歌，隊員及教練隨即搶奪大會話筒，並齊聲唱出新版國歌，他認為做法較理想，但須事先訓練運動員。



劉永松今早（15日）在電台節目表示，運動以往一直是重要及敏感的政治宣傳工具，今次事件發生在G20峰會、美國中期選舉期間，東盟峰會亦剛剛結束，形容「時間好敏感」，是否有陰謀論則要視乎如何解讀。

劉又說，過去2、30年在不同運動儀式亦不時發生播錯國家時間，事後釀成較大衝突，例如1998年曼谷運動會中國對印度一場比賽中，大會播錯印度國歌，引起印度極大不滿；中國跨欄名將劉翔在參加世錦賽奪獎時，主辦方誤將「China」當成「Chile」，播錯智利國歌。他認為後者尚能理解，大會亦即時更正，安排劉翔上台再次領獎。

▼11月14日 有團體到韓國領事館抗議▼



+ 4

他指出，即使是大學陸運會播歌，亦不可能隨便找人「撳個制」，一定有司儀跟進採排，認為韓國七欖的錯誤令人難以理解，需要調查。他稱，奧運憲章中清晰列明開幕式及頒獎禮有哪些步驟，例如主辦單位播國歌、升國旗等，認為國際比賽應以此作藍本，執行至鉅細無遺，防止事情再發生。

至於運動員應如何應對，劉永松舉例稱，哈薩克運動員曾在愚弄地播錯侮辱性歌曲時，均無所動作；俄羅斯運動員及教練則曾在播錯舊版國歌時，迅速反應，並搶去大會話筒同聲唱新版國歌。他認為，文化、體育及旅遊局可在該方面優化指引，認為俄羅斯運動員反應合適，做法理想，但須事先安排訓練予運動員。