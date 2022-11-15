七欖播錯國歌｜葉劉指港韓有移交逃犯協定　證有人違法或可移港審

在韓國舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站賽事，周日（13日）香港對韓國的決賽中，大會開賽前誤將2019年反修例示威歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌播放，引起國際輿論，香港警方將展開調查是否涉違《國歌法》或《國安法》。



行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀今（15日）表示，韓國與香港有刑事司法互助、移交逃犯及移交被判刑人的三方面協定，港警可按協定要求韓方就事件展開調查，甚至前往韓國審視證據等，但港方在當地無執法權。她指一旦證實涉違《國安法》而律政司決定檢控，可視乎移交逃犯條例是否包括國安法等，要求將疑犯移送至香港受審。

至於《國歌法》方面，葉劉稱該法並無域外管轄權，但港方仍要調查香港是否有人刻意將《願榮光歸香港》的曲詞傳送至韓國主辦方等。



葉劉淑儀今早（15日）在電台節目表示，事件屬非常嚴重，因播放的歌是本港普遍認為或可能觸犯《國安法》的歌曲，又引述唐英傑案中，法庭已裁定「光復香港，時代革命」口號有煽動分裂成份，歌曲雖暫未處理，但亦有同樣可能。

港韓有三大協定 港警可提出助查要求

至於如何跟進執法，葉劉解釋，香港與韓國關係緊密，有簽署三大協定，包括刑事司法互助、移交逃犯及移交被判刑人協定，而國安法有域外執法權，香港可根據刑事司法互助協定，要求韓國警方協助及調查，甚至可提出要求，前往韓國跟進案情，但無權執法。她指過往其他國家與香港亦有類似安排，鑑於今次事件嚴重性，認為香港警方應按協定提出協助調查的要求。

▼11月14日 有團體到韓國領事館抗議▼



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她說，調查後需根據證據，交予香港律政司研判屬無心之失還是刻意為之，若覺得觸犯香港法例並需要檢控，則可要求韓方移交疑犯，但過程亦須經過韓方的程序，過往美國人移到香港審判、香港人移到美國審判均有發生。不過，她指因簽定協定時未有國安法，故要視乎條例包括何種罪行，以及當韓方澄清事實後，當地政府有何表現。

《國歌法》無域外管轄權

《國歌法》方面，葉劉指該法並無域外管轄權，但香港警方亦要調查香港有無人將相關曲詞傳至韓國等等。

葉劉淑儀。（資料圖片）

中國外交部發言人毛寧昨日（14日）回應記者提問時，稱注意到特區政府已作出回應，主辦機構亦已改正並道歉。被問及建制派對外交部回應的反應時，葉劉形容外交部反應客觀理性，又稱：「建制派光光譜好闊，有啲激動啲，有啲睇返法律」，她個人認為應客觀理性處理，實事求事。