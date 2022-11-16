政府反駁美中經濟與安全審議委員會報告　促美停止干涉港事務

特區政府今日（16日）凌晨發聲明，強烈反駁美中經濟與安全審議委員會發表的「二零二二年報告」，指其內容再次對香港特區作出惡意詆毀和政治攻擊。

政府指出香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，再次促請美國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止歪心干涉香港特區的事務。



政府表示，必須嚴正指出所謂「報告」內針對完善香港特區選舉制度所作出的不符事實抹黑。經完善的特區選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供了法律保障，確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。任何人士擁有任何背景，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉，進入特區管治架構，為香港市民服務。

根據經完善的選舉制度，政府已分別於2021年12月19日及2022年5月8日成功舉行第七屆立法會選舉及第六任行政長官選舉，有關選舉均嚴格按照香港特區選舉法例的規定公開、公平和誠實地進行，充分彰顯了新選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。新的選舉制度絕對符合「一國兩制」原則和香港的實際情況，有利於維護香港居民的民主權利及香港的民主發展，更有利於保持香港的長期繁榮穩定。