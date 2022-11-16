去年678名青少年涉毒品被捕　按年增三成　10至15歲五年來首破百

青少年涉販毒情況令人關注，保安局回應立法會議員管浩鳴書面提問時指，2021年有678名21歲以下青少年涉干犯毒品罪行被捕，較2020年的514人增加近32%，更較2019年的261人增逾1.5倍。保安局指，禁毒處會續聯同執法部門舉行禁毒活動，更會繼續大力追查利用學生及青少年販毒情況，金鐘的香港賽馬會禁毒資訊天地翻新工程將於月內竣工，12月重新開放。



警方早前檢獲約910克、市值約53.4萬元懷疑「冰」毒。（資料圖片/警方提供）

去年116名10至15歲涉干犯毒品罪行被捕 按年增五成

保安局文件顯示，去年有116名10至15歲涉干犯毒品罪行被捕，為近五年首次超過100人，較2020年76人增五成，更較五年低位、2018年的29人大增三倍。

562名16至20歲青少年被捕 創五年新高

至於16至20歲青少年則有562人，亦是近五年高位，較去年增加近三成，亦較2019年低位的222人增逾1.5倍。總數方面，去年共678名21歲以下青少年涉干犯毒品罪行被捕，按年增三成，較2019年增逾1.5倍。

保安局表示會續聯同執法部門舉行禁毒活動，包括推出全新禁毒宣傳主題、禁毒大使「冬冬（Agent Don't）」、「希希（Agent Hope）」等，並加強管制大麻二酚（CBD）宣傳，而CBD亦將於明年2月1日起列為毒品。

政府明年2月將大麻二酚（CBD）納入受規管危險藥物。（資料圖片/洪業銘攝）

金鐘香港賽馬會禁毒資訊天地翻新後12月重新開放

禁毒處亦會繼續在校園舉行禁毒活動，位於金鐘的香港賽馬會禁毒資訊天地翻新工程將於月內竣工，並於下月重新對外開放，將提供禁毒教育和宣傳活動中心，增設互動多媒體設施等，向青少年推廣禁毒知識。

保安局又稱，執法部門會繼續積極追查利用學生及青少年販毒情況，並根據《危險藥物條例》積極向法庭申請加刑，自2013年起成功申請額外加刑宗數已有22宗。當中最成功例子為今年6月，就一名男子被控串謀製造冰毒，並利用其15歲女兒購物製毒工具案中，警方成功引用該條例加刑1年，令其總刑期增至監禁29年。