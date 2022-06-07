蕭澤頤專訪｜15歲少女販毒判囚17年　一哥籲學界：救得一個得一個

警務處處長蕭澤頤上任一年接受《香港01》專訪，他特別關注本港青少年問題，指今年首季青年涉販毒、淋紅油追債、賣淫等有所上升，當中有10名女學生被犯罪集團利用賣淫，警方早前製作防罪影片，以15歲少女因販毒囚17年作警誡，希望與學校及各持份者攜手「救得一個得一個」。



2019年後警隊招募存在挑戰，蕭澤頤相信會持續改善，他指本年度參與警察學長計劃的本地及非本地大學生都有所上升，反映有更多年輕人有志投身警隊，他寄語投考人士說：「唔好純粹當係一份工，而係終身職業。」



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警務處處長蕭澤頤。（梁鵬威攝）

蕭澤頤去年6月底獲委任為警務處處長，任內確保了三場選舉順利進行，至去年12月本港爆發第五波疫情，警隊亦投入防疫抗疫工作，他指警隊除執行防疫規例、協助個案追蹤等，亦有主動組織遺體處理專責小組，一個月處理2,000多具積壓遺體，又招募40多名警隊醫療特別小組人員，協助運送非緊急確診病人，與各政府齊心渡過疫情。

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11名賣淫少女 10為女學生

本港今年首季錄得13,866宗罪案，當中有448名青少年被捕。蕭澤頤指出，首季青年罪案比去年同期下跌接近39%，但「一宗都嫌多」，個別刑事罪行有明顯上升；被捕青少年中，有6名13歲學生及2名14歲學生涉販毒；19名16歲以下青年涉淋紅油追債，當中16人是學生；11名少女受賣淫集團利用，其中10人是學生。

蕭澤頤指出，早年有人提倡「違法達義」（或謂「以法達義」），青年守法意識薄弱，疫情下亦有人在網上以金錢招攬青年犯案，藉詞「警察唔會截學生」、「拉到都判好輕」，他已聯絡辦學團體、家長教師會、社福機構等加強防罪工作，毒品調查科早前亦拍攝微電影，訪問一名案發時年僅15歲的少女，受犯罪集團恐嚇參與販毒，最終判囚17年，「希望學校花幾分鐘，播一播畀全體學生睇，可能已經救到唔少學生，救得一個得一個」。

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大學生參加警隊學長計劃創5年新高

警隊招募方面，蕭澤頤承認近年存有挑戰，他分析警隊數年前面對退休潮，社會上30歲以下勞動人口減少，本港陸續有基建落成亟需人手，所以挑戰並不限於警隊，還有其他紀律部隊和私人機構，警隊早前已減免永久性居民「居港滿七年」投考要求，相信情況會有所改善。

蕭澤頤又指，參加警隊學長計劃的本地大學生逐年上升，2020/21至2022/23年度，分別有138、198及323人，參與計劃的海外及內地大學生數目更創5年新高，共有293人，認為會有更多年輕人有志投身警隊，對投考數字樂觀。

投考者須符合「忠誠勇毅，心繫社會」

他提醒投考人士要做足準備，須符合「忠誠勇毅，心繫社會」及警隊價值觀，亦要體現警隊「維持社會治安，保護生命安全」的初心，「唔好純粹當係一份工，而係終身職業，加入警隊可以令人生更加豐富，成個警務生涯都取得滿足感。」