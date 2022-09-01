青少年販毒案升35%　警向學校派防罪冊子　一哥：救得一個得一個

青少年罪案問題一直是社會的焦點，警方特地在今日（9月1日）新學年開學日，製作與青少年罪案有關的小冊子，並向全港470所中學、辦學團體及青少年服務機構（NGO）派發，讓師長、社工能及早識別出有行為偏差的學生，防止他們誤墮法網。



「一哥」警務處處長蕭澤頤表示，嚴重毒品罪行、非法收債、裸聊勒索、網上求職騙案及網上交友等相關罪行有上升勢勢，情況令人關注，小冊子已涵蓋此五類令人關注的青少年罪行，並羅列相關法例、青少年行為偏差徵兆等，讓師長能及早洞悉青少年的問題，防犯他們誤入歧途，「救得一個得一個」。他指青少年販毒案去年按年升35%，今年首半年更有9名年僅13至14歲的學生涉案被捕，曾有15歲少女因犯毒被判囚17年，歎息大好黃金時期要在獄中渡過。



對於反修例風波後，警方與青少年的關係變得緊張，蕭澤頤表示，警方已加強與年青人接觸，認為雙方關係已有改善，甚至乎有好多年青人𠵱家係好支持我哋」，又指無法強迫年青人支持和喜歡警隊，但守法是社會的共同目標，否則「成個社會都要找數。」



小冊子含真實案例及解青少年偏差徵兆

「青少年罪行誌．師長攻略」涵蓋五類值得關注的青少年罪行，除了有真實案例外，小冊子亦會列出相關法例、法庭裁決、預防方法、支援服務等資訊，每個章節均有講解青少年偏差的徵兆，以及師長應對有關問題的「攻略」，以協助教師、家長和社工等「讀懂青少年叛逆的心」，及早洞悉學生的偏差行為，「充當有心人和同行者」，防犯他們誤入歧途，墮入法網。

▼ 「青少年罪行誌．師長攻略」五大關注罪行 ▼



1. 網上求職騙案： 騙徒吹噓「隔離經濟」

2. 非法收債相關罪行：花言巧語誘淋紅油

3. 嚴重毒品罪行：誤交損友賠上雙十年華

4. 網上交友風險：「壞哥哥」誘青少年脫衣換虛擬道具

5. 裸聊勒索：疫情下學生遭裸聊勒索暴增



公共關係部高級警司梁仲文指書中除了有真實案例外，亦涵蓋各樣實用資訊。（李澤彤攝）

不少被捕疑犯為學生 涉黑社會罪案增1.8倍

警務處處長蕭澤頤表示，近兩三年青少年守法意識有下降趨勢，雖然今年上半年青少年被捕數字較去年同期下跌約18%，惟部份類品的案件卻呈上升趨勢，不少被捕疑犯更是學生，與黑社會有關的罪案更大增近1.8倍，當中最值得關注的是青少年涉及嚴重毒品罪案、因協助追債淋紅油的刑事毀壞案件、非禮案等。

公共關係部高級警司梁仲文表示，今次印製的防罪小冊子有三大亮點，包括是「真實及準確」、「全面及實用」，以及「線上線下相輔相成」，書中除了有真實案例外，亦涵蓋各樣實用資訊，亦有QR Code連結到青少年防罪短片的專屬頻道，將會不斷推出與青少年罪行相關的短片，讓學校在早會期間播放，引發討論，以達到相輔相成之效。

警務處處長蕭澤頤指最值得關注的是青少年涉及嚴重毒品罪案、刑事毀壞案件、非禮案等上升。（李澤彤攝）

青少年渉嚴重毒品罪案增 15歲少女被判囚17年

蕭澤頤特別提到，青少年涉及嚴重毒品罪案去年較前年大增35.2%，當中16歲以下涉案者更大增逾一倍，今年首半年更有9名年僅13至14歲的學生涉案被捕。他強調，涉及嚴重毒品的案件「一宗都嫌多」，因為青少年販毒，即使只是藏有少量毒品，法庭判處的刑期已十分重，法庭已明言年輕並非求情理由。他舉例指，曾有15歲少女因而被判囚17年，大好的黃金時期均在獄中渡過，無法再在父母相伴下成長，入獄後悔不當初。

46大學生涉「淋紅油」被捕 拘11女生涉賣淫

刑事毀壞案件亦錄得升幅，當中不少青少年是被利用作追債「淋紅油」，個案去年較前年大增10.9%，今年首半年已有67名年輕人落網，當中有46人為學生。

另外，女生以「援交」賺快錢的問題一直備受社會關注，蕭澤頤表示，今年首半年，已有12名女生被賣淫集團利用作賣淫活動，當中有11人為學生，比例極高。

送東南亞「賣豬仔」 最年輕19歲

近年電話詐騙案猖獗，不少人更被騙到東南亞「賣豬仔」，最年輕的受害人年僅19歲，情況令人關注。根據警方數據，今年首半年已有102名青少年涉及詐騙案被捕，較去年同期大增17.2%。

蕭澤頤表示，會繼續在人口販賣方面的宣傳工作，「今時今日更要做多啲」，更會用多元化、生動的方式吸引青年人關注有關問題，強調警方不斷思考新的宣傳方式，更請教製作公司和傳媒。

蕭澤頤續指，行差偏差的學童並非一個個案，「今日佢做一單細嘅你唔拉佢，佢遲啲可能會做一單大嘅」，形容是「救得一個得一個」。

如果你救咗一個年青人的話，可能可以影響到佢其他身邊嘅年青人，亦都可能係幫咗佢成個家庭，甚至乎佢整個前途。 警務處處長蕭澤頤

他又提到，已於前年年初已成立工作小組，專責處理防罪宣傳和教育工作，包括定期與中學校長會主席、家教聯會主席開會，在防止青少年犯罪的共同目標下，加強他們的守法意識和正確價值觀，以建構安全的學習環境，亦會在會議中，將警方的防罪工作透明化。

他表示，疫情下學校難以騰空時間讓警方到校舉辦講座，警察公共關係部已響應師長的建議，製作5套青少年防罪短片，以生動的方式講解違法的嚴重後果，讓校方和家長播放給學生，以提高青少年守法和保護自己的意識。

蕭澤頤：已透過不同方式與年輕人接觸 改善警民關係

被問到反修例風波後，警方與青少年的關係轉趨緊張，會否影響當局推廣防罪意識，蕭澤頤表示，過去兩三年，警方已透過不同方式與年輕人接觸，認為與年輕人的關係已有改善，「甚至乎有好多年輕人𠵱家係好支持我哋。」但他坦言仍有改善空間，更無法強迫年輕人支持和喜歡警隊，但定必要年輕人明暸守法的重要性，「佢哋唔守法的話，到最終唔單止成個社會要找數，最重要一樣嘢係年輕人自己係第一個受害，第二個受害嘅人就係佢嘅屋企人。」

他又提到，過去兩三年曾與因參加反修例示威而被捕的年輕人溝通，大部份入獄後、冷靜過去，對自己被社交網站煽動而犯案，入獄後已「返唔到轉頭」，對誤入歧途深感懊悔，呼籲年青人不要抱僥倖心態，要思考一旦落網後的嚴重後果。