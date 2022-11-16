酒樓侍應患左下肢蜂窩性組織炎遭解僱　平機會指涉歧視助提訴訟

平機會今日（16日）表示，一名中式酒樓侍應因患上「左下肢蜂窩性組織炎」，醫生給予四天病假，其後告知僱主可復工時，卻被通知因擔心他的腿痛病患將來會復發，而遭解僱。因此，平機會根據《殘疾歧視條例》，協助該名侍應在區域法院向酒樓提出法律訴訟。



根據《殘疾歧視條例》，僱主若基於僱員的殘疾和該殘疾復發的可能性而將他∕她解僱，即屬違法。（資料圖片））

申索人受僱於一間中式酒樓任職侍應。在入職後一個多星期，申索人左腳感到痛楚，經醫生診斷為患上「左下肢蜂窩性組織炎」，醫生給予申索人四天病假。在病假期間，酒樓通知申索人，他的職位暫時由替工頂替，他可以在康復後復工。數天後，當申索人告知可復工，但僱主稱他已被解僱，原因是為擔心他的腿痛病患將來會復發。

《殘疾歧視條例》保障殘疾人士免受歧視、騷擾及中傷。根據《殘疾歧視條例》，僱主若基於僱員的殘疾和該殘疾復發的可能性而將他∕她解僱，即屬違法。在這個個案中，僱員的殘疾是指他患上「 左下肢蜂窩性組織炎」。

平機會把案件交予法庭處理，是希望藉此加強公眾意識，並提醒僱主，在未有首先考慮是否有合理的便利措施或替代安排的情況下，基於僱員的殘疾而解僱他是違法。