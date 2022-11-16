舊樓強拍門檻降至六至七成　港府將設專責辦事處助獨立估值

特首李家超發表任內首份《施政報告》，提出建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上、但少於70年的私樓門檻，將由八成業權降至七成；樓齡達70年或以上，則會降至六成。

發展局指，現行強拍制度於1999年6月實施以來至今年9月，共接獲421宗強拍申請，當中170宗獲發強拍令，惟樓齡達70年或以上舊樓更僅得一宗申請。由於重建步伐未能追上本港樓宇急速老化速度，遂有迫切需要放寬。發展局將會設立專責辦事處，協助受影響業主了解權益，亦會協助提供物業的獨立第三方估值，強拍完成後，辦事處可協助有需要人士另覓居所及遷離。發展局指，目標於明年下半年立法會提交修訂條例草案。



特首李家超首份《施政報告》提出降低舊樓強拍門檻，按不同樓齡，由過去八成降低至六至七成。



發展局提交立法會的文件顯示，自舊樓強拍條例於1999年6月實施以來，截至今年9月，土地審裁處接獲421宗強拍申請，其中據八成門檻提交的申請錄得243宗，最終170宗獲發強拍令、四宗被駁回或剔除申請，另有194宗循其他途徑達成和解或已撤銷申請，餘下仍有53宗正在處理。

兩成七樓齡逾70年舊樓已達「壽命期限」

發展局指，重建的步伐未能追上本港樓宇急速老化速度， 因此有迫切需要採取更有效的政策措施，加快舊樓重建，以改善市區的居住環境。其中樓齡達50年或以上、但少於70年的私樓門檻，將由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。

發展局文件提及，截至2020年，樓齡達70年或以上的私人舊樓約有1000幢，據市建局統計，當中有兩成七已接近其實用壽命期限，進行復修在財政上未必可行，大部份這類樓宇仍有一定的剩餘地積比率，「不論是獨立重建還是透過與相連地段合併重建，均極具重新發展潛力。」惟自2010年4月至今，只有一宗強拍申請。

至於非位於工業地帶的工廈，截至今年9月，有約930幢工廈樓齡達30年或以上，發展局指，為加強非工業地帶的轉型動力，建議將其強拍門檻由現時八成降低至七成。

(發展局提交立法會文件)

發展局亦擬放寬相連地段的強拍申請要求，包括容許平均計算相連地段的業權百分比、容許申請人把其已擁有全部業權的相連地段納入申請等，另亦考慮精簡強拍的法律程序。

發展局又提出，將設立專責辦事處以提供加強支援服務，包括在強拍的早期階段，為少數份數擁有人簡介強拍制度、所涉及的法律程序及法定權益，亦會鼓勵他們參與調解，另會協助提供有關物業現有及重新發展價值的獨立第三方估值作為參考。倘決定進行訴訟，辦事處會協助他們獲取專業或服務，以處理聆訊事宜，亦可為合資格人士提供臨時貸款，可在審裁處於強拍聆訊完結時作出訟費令後償還貸款。

此外，考慮到少數份數擁有人、特別是長者在訴訟期間可能有情緒需要，發展局指，辦事處會繼續委託非政府機構為有需要者提供輔導支援服務。受委託的非政府機構社工可應要求陪同少數份數擁有人與專業人士╱專家會面及出席聆訊。強拍完成後，辦事處可協助有需要的少數份數擁有人及受影響租客另覓居所及遷離。