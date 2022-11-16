侍應上班一周患腳疾　放數天病假後遭解僱　覺受屈辱求賠償6萬

中式食肆侍應入職逾一星期後，即被診斷患上「左下肢蜂窩性組織炎」，獲批4日病假。侍應康復後通知酒樓經理可復工，卻被通知他已被解僱，原因疑是食肆怕其腳疾會復發。侍應今（16日）透過平機會入稟區域法院，指食肆違反《殘疾歧視條例》，並且在未有了解其病情下便把侍應解僱，令他感到屈辱及尷尬，故追討情感損害賠償6萬元及要求道歉。



申索人為鍾愛文，答辯人為盈津(香港)有限公司經營魚翅大排檔。

入稟狀指，鍾約於2021年5月9日經朋友介紹下應徵「魚翅大排檔」樓面職位，獲徐姓經理提出聘用為長工樓面，同月11日開始上班，雙方達成口頭協議。

申索人鍾愛文由平機會代表入稟區域法院索償。(資料圖片)

至同月20日早上，申索人左腳感到痛楚，到伊利沙伯醫院求診，經診斷為患上「左下肢蜂窩性組織炎」，獲批4天病假。鍾以 WhatsApp 傳送醫生證明書給經理作記錄，翌日經朋友通知其職位暫時有人頂替，指示鍾康復後才回「大排檔」工作。

同月27日，鍾向經理表示可上班，經理指鍾已被解僱，因怕鍾的腳痛一事會再復發。鍾於2021年7月27日向平機會投訴，平機會嘗試調停但失敗。

入稟狀最後指，鍾入職以來一直盡心盡力工作，得知被解僱時，感到震驚和徬徨。該食肆從來沒有向鍾了解其殘疾的狀況，及康復進展，只因鍾患上殘疾而迅速解僱他，傷害了僱主及僱員間的互信，令鍾感到屈辱及尷尬，因而要求食肆賠償其情感損害賠償港幣6萬元。

案件編號：DCEO 6/ 202