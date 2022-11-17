國泰兩前機艙服務員違檢疫令　官斥濫用特權令他人感染　還柙候判

國泰兩名前機艙服務員涉於去年從美國返港後，違反防控規例，外出進行不必要活動，其後兩人均確診Omicron變異病毒株。他們早前否認「作為一個須遵照醫學監察規的人而沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪受審，案件今（17日）在東區法院裁決，裁判官裁定兩名被告所有罪名成立，並斥二人濫用政府給予他們的權利與特權，導致其他人感染，案情嚴重。把2人還柙至下月1日判刑，以待索取背景報告。



兩名男被告分別為黃昱龍（45歲）和劉諾宏（44歲），均報稱無業。他們分別被控1項和2項「作為一個須遵照醫學監察規的人而沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪。

兩名男被告分別為黃昱龍（右）和劉諾宏（左），兩人均被裁定罪名成立。(資料圖片／廖雁雄攝)

官指兩被告辯解理由不合理

裁判官裁決指，兩名被告的辯解並不合理，法庭拒絕接納二人的證供。針對黃辯解，他指國泰自疫情爆發有意大規模裁員，黃因而感到心情低落，幸獲劉開導，故認為探望劉屬指引容許的因應身心健康理由外出的目的。惟裁判官指出，黃確認其不曾就事件求醫、未有患上抑鬱症、沒有嚴重情緒問題，而裁員事件致心情低落距今已2年，不認為有須即時到劉探訪的緊急必要。

劉稱怕黃迷路陪等巴士

至於劉的辯解，他自言當日陪同黃到樓下等巴士，是因為擔心黃會迷路。惟裁判官指黃為一名46歲的機艙服務員，當日亦是獨自由西環前往屯門，故劉的說法顯然不合理。

為父領手機才外出

對於他在抵港後3天出外替父親到門市領取訂購的手機，隨後與父親及父親的女友到望月樓用膳，劉解釋指父親每天都會與侄女通話，案發時父親的手機未能正常運作，急需外出取新手機。惟裁判官認為，劉的父親大可使用其女友的手機聯繫侄女，劉之後更可叫外賣解決午膳，無須在餐廳內用膳。基於以上原因裁定兩名被告所有罪名成立。

醫生估計劉或引發望月樓群組

衞生署高級醫生馮永輝出庭作供，他引述報告講解被告的傳播鏈，指兩被告的病毒基因排序相同，極有可能是互相傳染。而劉早於望月樓群組確診者出現徵狀，故應由劉引發望月樓群組。辯方則指出，望月樓的顧客而非一定由劉感染，馮同意無法百分之百確定，但認為此可能性十分之大。

裁判官最後斥，兩名被告濫用政府給予他們的權利與特權，導致其他人感染，案情嚴重。裁判官另拒絕兩名被告的保釋申請，下令還柙2人至下月1日判刑，以待索取背景報告。

兩被告回港首3天除求診不得外出

控方指，兩名被告分別涉去年12月24和25日，工作後返港後在機場獲發醫學監測通知書，指明須在往後21日遵守一系列防疫措施，包括直至在首三天後進行的核酸檢測呈陰性，除了外出檢測或求診外，否則不得離開居所。

劉曾到望月樓與父等人用膳

惟在劉返港數小時後，黃便乘地鐵及的士到劉的居所探訪。約40分鐘後，劉陪同黃到樓下等候巴士後，再到屯門中央廣場領取包裹才回家。兩日後，劉又乘地鐵及巴士到又一城的Apple Store 購物，之後又與父親及一名女友人到望月樓用膳。

又一城望月樓曾爆發疫情。(詳看下圖)

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黃指國泰容許他們外出買食物

兩名被告之後相繼確診Omicron變種病毒，同在康復後被捕。黃在警誡下稱，不清楚抵港後首三日不得擅離住所，又指據國泰的指引容許他們外出購買食物及探訪親友；劉則指衛生署人員當日在機場未有向其解釋醫學監察通知書，僅提醒他每天量體溫及定期作檢測。

辯方指國泰指示不清晰

辯方其後於結案陳詞時，批評國泰指引不清晰，未有列明有何活動受禁或不受禁。惟控方認為被告有責任去熟習衛生署的《預防及控制疾病條例》，且他們在案發前已曾飛往泰國及吉隆坡，理應之前已接受過醫學監察，沒有理由將事件歸咎於指引常有變更上。

案件編號：ESCC288/2022