星月樓通風不理想　專家料食肆空調機組有損毀或冷氣不足

本港新冠疫情持續，多個食肆爆發群組感染，其中上環星月樓至昨日（18日）多達70宗個案，衞生防護中心認為通風情況不理想。食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑今（19日）表示，留意到不少食肆在疫情嚴重期間要暫時關閉或局部營業，空調機組可能有損毀或開不足，故通風情況未達理想。若食肆食枱太密或太貼牆角，有機會造成「死角位」，小組未來會就星月樓群組開會，檢視當局收集的數據，並考慮是否需要檢視現時每小時6次的換氣量規定，以及國際有無相關新標準。



▼5月13日 衞生署到上環星月樓視察▼



源栢樑在電台節目表示，曾光顧食肆，亦留意到有食肆在早上較少客或「落場」時，故只開部份空調系統，令整體通風減少。他又稱因疫情期間有食肆只局部開放甚至關部，空調機組可能有損毀或開不足，令通風未達理想。

至於「死角位」問題，他稱食肆食枱擺放太密會有死角，貼近牆身亦有機會通風不太良好，強調現時通風設計是混合式通風，即要盡量混和空氣，提醒食肆必須留意不要把食枱放太貼牆角。他又稱若冷氣空混和較好，即使「吹風」過來亦無問題；相反若混和不良，鮮風不足的話，「積太多（病毒）吹埋來就有問題。」

源栢樑又說，自己不會選坐回風位置，因中央冷氣返回風櫃時，風會集中該位置。問及如何判斷回風位置，他則稱因現時並非大座地機，故未必能察覺，建議市民若見現場較迫、感到焗，就暫時不要光顧，或選擇外賣。他又重申，食肆負責人應提醒員工多檢查空調機組是否正常並且有開啟，食客亦需自律，如打齊疫苗等。

他又說，未來食肆換氣量規定工作小組會檢視星月樓情況，亦會審視觀塘御善私房菜有無跟足食肆通風要求，並會按個案檢視現時每小時6次的換氣量規定，以及國際有無相關新標準。

▼5月15日 觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼

