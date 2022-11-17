律政司培訓「法治領袖」　副司長張國鈞：製訂教材向大眾推廣

香港青年協會青年違法防治中心今日（17日）舉行「青年違法防治現況與前膽」國際研討會。律政司副司長張國鈞致辭表示，法治是香港社會的核心價值，感謝青協向青年提供預防教育和輔導治療，他指律政司將領導「法治教育督導委員會」，推展「法治教育領袖培訓計劃」，全方位向大眾推廣法治精神。



律政司副司長張國鈞透過視像致辭，他指法治是香港社會的核心價值，而法治教育是一項全方位工作，需要全社會共同參與。他感謝青協青年違法防治中心多年來關心青少年，為他們提供預防教育和輔導治療，使青年擁有健康守法的人生。

推「法治教育領袖培訓計劃」接觸不同界別

張國鈞續指，為了在社區層面推廣一致和正確的法治訊息，政府將成立由律政司司長領導的「法治教育督導委員會」，推展全新的「法治教育領袖培訓計劃」，接觸社會不同界別，訂定合適教材，培訓相關界別的法治教育領袖，全方位向大眾推廣法治精神。

青協輔導青少年法治意識

香港青年協會總幹事何永昌表示，研討會獲60多個團體及政府部門支持，青協的邊青服務自上世紀60年代開始，為全港邊緣及犯罪青少年提供支援及輔導服務，並於2012年成立青年違法防治中心，個案及活動服務人次超過200萬。

他指出，青少年罪行是本港以至全球共同面對的重大議題，需要各界以創新及多元手法，讓青年了解犯罪違規的嚴重性，同時於不同層面加強預防教育及輔導治療的工作。

蕭澤頤沒回應會否派員到韓查播錯國歌事件

警務處處長蕭澤頤擔任活動主禮嘉賓，被問到有組織罪案及三合會調查科（O記）調查韓國七欖賽事播錯國歌進度，及警方會否派員到韓國調查時，他未有接受傳媒訪問離開。