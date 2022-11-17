律政司培訓「法治領袖」 副司長張國鈞：製訂教材向大眾推廣
撰文：孔繁栩
出版：更新：
香港青年協會青年違法防治中心今日（17日）舉行「青年違法防治現況與前膽」國際研討會。律政司副司長張國鈞致辭表示，法治是香港社會的核心價值，感謝青協向青年提供預防教育和輔導治療，他指律政司將領導「法治教育督導委員會」，推展「法治教育領袖培訓計劃」，全方位向大眾推廣法治精神。
律政司副司長張國鈞透過視像致辭，他指法治是香港社會的核心價值，而法治教育是一項全方位工作，需要全社會共同參與。他感謝青協青年違法防治中心多年來關心青少年，為他們提供預防教育和輔導治療，使青年擁有健康守法的人生。
推「法治教育領袖培訓計劃」接觸不同界別
張國鈞續指，為了在社區層面推廣一致和正確的法治訊息，政府將成立由律政司司長領導的「法治教育督導委員會」，推展全新的「法治教育領袖培訓計劃」，接觸社會不同界別，訂定合適教材，培訓相關界別的法治教育領袖，全方位向大眾推廣法治精神。
青協輔導青少年法治意識
香港青年協會總幹事何永昌表示，研討會獲60多個團體及政府部門支持，青協的邊青服務自上世紀60年代開始，為全港邊緣及犯罪青少年提供支援及輔導服務，並於2012年成立青年違法防治中心，個案及活動服務人次超過200萬。
他指出，青少年罪行是本港以至全球共同面對的重大議題，需要各界以創新及多元手法，讓青年了解犯罪違規的嚴重性，同時於不同層面加強預防教育及輔導治療的工作。
蕭澤頤沒回應會否派員到韓查播錯國歌事件
警務處處長蕭澤頤擔任活動主禮嘉賓，被問到有組織罪案及三合會調查科（O記）調查韓國七欖賽事播錯國歌進度，及警方會否派員到韓國調查時，他未有接受傳媒訪問離開。
律師會接管黃馮律師行凍結資金 張國鈞：逐單處理或需２年時間黎智英案｜律政司就黎聘英御狀Tim Owen一事 申請上訴至終院中大二號橋案兩被告脫暴動罪 律政司欲以案件呈述方式提上訴黎智英准在國安法案聘用御用大律師 律政司提上訴免針紙｜郭卓堅勝訴 盧寵茂四度拒評案件 僅稱與律政司研判詞