黎智英案｜律政司就黎聘英御狀Tim Owen一事　申請上訴至終院

壹傳媒創辦人黎智英和三間《蘋果日報》相關公司，被控違反《港區國安法》一案，將於本年12月1日開審。高等法院法官批准黎智英，聘用英國御用大律師Tim Owen在審訊時代表他。律政司不服提出上訴，上訴庭上周駁回控方申請，維持原判，即黎可續聘用英御狀代表。律政司確認，他們已就上訴庭准黎聘用Tim Owen的決定，申請到終審法院提上訴。



被告黎智英(74歲)，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控各1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎另單獨被控2項串謀陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人勾結外國勢力的罪行。

上訴庭指海外律師或有助法庭審理國安法

上訴庭在駁回控方早前的上訴時稱，認為本案涉及多方面爭拗，包括國安法與言論自由之間的平衡，加上今次是本港法庭首次審訊涉及勾結外國勢力的罪行，認為海外律師的參與，或對法庭有幫助，然而控方卻指海外律師未必理解《港區國安法》的背景，認為法庭不應批准海外律師在本案代表黎。

黎申請聘用英國御用大律師Tim Owen代表的經過。(詳看下圖)