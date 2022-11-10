中大二號橋案兩被告脫暴動罪　律政司欲以案件呈述方式提上訴

中大二號橋在2019年11月曾發生激烈衝突，4名學生被控暴動及使用蒙面物品罪成，經審訊後2人罪成，2人脫罪，律政司欲就脫罪2人的案件，以案件呈術方式提出上訴，案件今(10日)在區域法院提訊，庭上透露，其中一名脫罪的被告已離港。



兩名答辯人：陳起行（22歲）及李俊皓（25歲），原被控暴動罪，指他們於2019年11月12日在中大二號橋及環迴東路一帶，與其他人參與暴動，兩人經審訊後被裁定暴動罪不成立，但陳被裁定在非法集結中使用蒙面物品罪成，被判監2個月。李俊皓今有到庭並有律師代表，陳未有上庭，據悉他已離開香港。

原審法官李慶年官在原審裁決時，指未有足夠證據證明陳與李是否身處暴動核心範圍及逗留時間。律政司認為李官側重2人有利的環境證據，無妥當考慮對他們不利的證據，故希望以案件呈述方式提上訴。

同案另兩名被告：張俊浩（18歲）及鄧希雯(23歲)，被裁定暴動罪成，分別被判監4年半及3年9個月。

案件編號：DCCC 362/2020