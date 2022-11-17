香港失業率跌至3.8%　連跌六個月至疫情初水平　14.7萬人仍然失業

政府統計處今午（17日）公布最新失業率，今年8至10月失業率為3.8%，較7月至9月失業率的3.9%，下跌0.1個百分點，連續下跌6個月，也重回2019年12月至2020年2月的水平。最新就業不足率亦較7月至9月下跌0.1個百分點至1.7%，失業人數則跌至14.7萬人。



勞工及福利局局長孫玉菡稱，勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動的表現，雖然金融狀況收緊將繼續抑制需求，但只要疫情持續受控，防疫措施適度放寬，再加上消費券計劃的幫助，經濟活動應能逐漸回復正常。



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失業人數減7,900人 最新就業不足率1.7%跌0.1個百分點

最新經季節性調整失業率為3.8%，較今年7至9月失業率下跌0.1個百分點，最新失業人數跌至14.7萬人，較7至9月的逾15.5萬人減少約7,900人。最新就業不足率為1.7%，較7月至9月的1.8%下跌0.1個百分點。總就業人數增加逾1.9萬人至364.8萬人；同期總勞動人口亦增加約1.1萬人，上升至379.6萬人。

餐飲服務活動業跌0.8個百分點 零售業跌0.5個百分點

按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率，最新失業率較7至9月下跌0.6個百分點至5.2%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.8個百分點至5.4%，零售業的失業率下跌0.5個百分點至5.2%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。

勞福局孫玉菡：勞工市場短期前景取決本地經濟活動表現

勞工及福利局局長孫玉菡評論指，隨着本地經濟活動恢復，勞工市場繼續改善，展望未來，勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動的表現。金融狀況收緊將繼續抑制需求，但只要疫情持續受控，防疫措施適度放寬，再加上消費券計劃的幫助，經濟活動應能逐漸回復正常。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

失業綜援個案約1.8萬宗按月跌0.9% 較疫情初期增4成半

社會福利署今日也發表最新綜援個案數字，10月整體領取綜援的個案較9月下跌802宗，按月跌幅為0.4%。10月底領取綜援的個案總數約20.8萬宗，受助總人數約29萬人。

就個案類別分析，失業類別個案按月下跌0.9%，有約1.8萬宗，數字仍較2020年1月、即疫情初期增加45.5%。而今年8至10月的失業類別個案的平均每月申請數字為435宗，較7至9月下跌6.5%。