失業率降至3.9%錄五連跌　就業不足率同減　惟仍有逾15.5萬人失業

隨著防疫措施逐步放寬，最新失業率持續放緩。政府統計處今日（20日）發表最新勞動人口統計數字，7月至9月失業率跌至3.9%，比上月跌0.2個百分點，就業不足率亦下跌至1.8%，失業人數則跌至155,300人，比上月減少約6600人。



勞工及福利局局長孫玉菡稱，勞工市場前景將取決於本地經濟活動進一步恢復的程度，本地疫情大致穩定及消費券計劃會繼續支持本地需求，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響，社會各界必須繼續與政府同心合力，令本地疫情繼續受控。



▼10月20日勞工處招聘會情況▼



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餐飲服務活動業失業率跌幅明顯

統計處指，與6月至8月比較，7月至9月期間許多主要經濟行業的失業率及就業不足率均見下跌，失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於餐飲服務活動業和教育業。

失業人數減6600人

失業人數由6月至8月的161,900人下跌至7月至9月的155,300人，減少約6,600人。同期的就業不足人數亦由76,400人下跌至69,000人，減少約7,400人。

消費及旅遊相關行業失業率下跌0.4個百分點

孫玉菡評論最新失業數字時表示，隨着本地經濟活動繼續恢復，勞工市場進一步改善，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在7月至9月較上一個三個月期間下跌0.4個百分點至5.8%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5個百分點至6.2%，零售業的失業率下跌0.3個百分點至5.7%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。

孫玉菡：社會各界必須繼續合力令本地疫情繼續受控

孫玉菡說，勞工市場前景將取決於本地經濟活動進一步恢復的程度，本地疫情大致穩定及消費券計劃會繼續支持本地需求，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。因此社會各界必須繼續與政府同心合力，令本地疫情繼續受控。