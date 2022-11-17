國泰前空少違檢疫例罪成　掀望月樓群組　爆第5波另有關鍵人與物

Omicron變種病毒去年底流入社區，兩名時任國泰機艙服務員引發望月樓群組，今日（17日）法庭裁定二人「作為一個須遵照醫學監察規的人而沒有遵照衛生主任所指明的條件」罪名成立，還押候判。



回顧第五波疫情，雖然兩人被指觸發望月樓群組，時任特首林鄭月娥亦曾點名批評國泰，但最終令疫情一發不可收拾、長達十一月第五波至今未止的，卻非兩空少涉及的望月樓群組，而是檢疫酒店交叉傳播引致的葵涌邨大爆發事件。



從頭回看疫情，兩名國泰前空少分別於2021年12月24日及25日，從美國紐約及芝加哥返港。二人返港後，於機場獲發醫學監測通知書，指明須在往後21日內，接受醫學監測，遵守一系列防疫措施。

▼1.4袁國勇到又一城望月樓調查▼



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劉諾宏於12月25日抵港後，早一日到港的黃昱龍便離開寓所，前往劉位於屯門的居所送聖誕禮物。之後二人一同離開，劉送黃乘巴士離開後，再前往屯門中央資場收取包裹，再獨自回家。

到12月27日，劉諾宏抵港第三日，當時仍未取得核酸陰性檢測結果，但他乘車前往九龍塘又一城，除了在Apple Store 逗留，更與父親及另一名女子於望月樓用膳。當日黃昱龍確診感染Omicron病毒，劉亦於28日確診。

爆望月樓群組多名同場不同枱食客染疫 後出現多代傳播

隨後香港爆發望月樓群組個案，多名同場但不同枱的食客染疫，而且出現多代傳播，有未曾到過望月樓的密切接觸者亦染疫，至年1月27日，時任特首林鄭月娥表示已成功切斷望月樓的傳播鏈，當時已有兩周未再出現相關個案。

▼又一城望月樓曾爆發疫情▼



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油麻地海景絲麗酒店巴籍婦完成21日檢疫後 回社區確診

林鄭月娥當時指，更棘手的其中一個源頭為葵涌邨，似乎有超級傳播者在邨內多幢大廈遊走，導致葵涌邨出現大型爆發。翻查資料，葵涌邨的爆發，源於一名在檢疫酒店油麻地海景絲麗酒店染疫的43歲巴基斯坦婦人。

調查指酒店走廊空氣清新機自動模式開啟致交叉感染

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇曾指，酒店出現交叉傳播，婦人入住期間的檢測雖為陰性，但鄰房病人染疫，出現交叉感染。至於婦人為何會感染，袁調查後表示，部份酒店房間未達換氣水平，房間內的空氣會流出走廊。另外，酒店走廊的空氣清新機開啟了自動模式，如檢測到的空氣內並沒有太多微粒，便會自動關閉或降低運作水平。

▼1月16日 袁國勇到油麻地海景絲麗酒店調查▼



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染疫巴籍婦丈夫常到葵涌邨收集垃圾變賣 全邨後陸續爆疫

婦人染疫後，其家人亦確診，當中其丈夫不時收集垃圾變賣，曾到最先爆疫的逸葵樓收集站，並與邨內的清潔女工接觸，之後全邨陸續爆疫，疫情一發不可收拾。

對於兩名空少違規，裁判官今日斥責，二人濫用政府給予他們的權利與特權，導致其他人感染，案情嚴重；並拒絕二人的保釋申請，下令還柙二人至下月1日判刑，以待索取背景報告。國泰航空口頭回覆表示，二人已非員工，不作評論。