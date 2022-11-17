衞生署籲停用灣仔區有售「草本護膚膏」　可損皮膚及腎上腺機能

衞生署今日（17日）呼籲市民，切勿於灣仔一間處所購買或使用一款標示為「草本護膚膏」的外用產品，該產品經樣本化驗，發現含有第1部毒藥「曲安奈德」，涉未標示受管制藥物。警方今日拘捕處所內兩名女子。



衞生署提醒，「曲安奈德」是類固醇藥物，不當使用會引致皮膚問題及系統性的副作用，如滿月臉、高血壓、高血糖、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。



衞生署今日（十一月十七日）呼籲市民切勿購買或使用一款標示為「草本護膚膏」的外用產品，因發現該產品含有未標示受管制的藥物成分。（衞生署圖片）

衞生署表示，跟進市民投訴，從一間位於灣仔的處所取得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品的樣本含有「曲安奈德」，是《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥。有關產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。

警拘兩名女子 涉非法售毒藥

衞生署今日到該處所展開行動。行動中，兩名分別45歲及60歲女子涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品被警方拘捕。衞生署的調查仍在進行中。

「曲安奈德」是用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用類固醇會引致皮膚問題及系統性的副作用如滿月臉、高血壓、高血糖、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含有「曲安奈德」的產品屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買或使用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室的衞生署藥物辦公室銷毀。