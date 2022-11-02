Goree美白潤膚霜水銀超標　兩女子中毒出現蛋白尿　衞生署籲停用

衞生防護中心今日（2日）表示，接獲醫院管理局通報，一名39歲和43歲女病人，疑使用「Goree」的美白潤膚霜數月後，出現水銀中毒。其中一款涉事的「Goree Day and Night Beauty Cream Oil Free」已被驗出水銀含量超標，而另一款「Goree Beauty Cream with Lycopene, Avocado & Aloevera」的水銀測試仍在進行中。中心表示，已將兩宗個案轉交相關執法部門，並呼籲市民立即停止使用涉事產品。



（政府新聞處圖片）

涉事病人「蛋白尿」 尿液樣本水銀含量高於參考水平

衞生防護中心表示，兩名病人入院後診斷有蛋白尿，亦即尿液出現過量蛋白質。兩人均表示，曾使用過品牌顯示為「Goree」的兩款產品「Goree Day and Night Beauty Cream Oil Free」或「Goree Beauty Cream with Lycopene, Avocado & Aloevera」其中一款約數個月。她們的尿液樣本被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。

醫管局的化驗結果顯示其中一款產品「Goree Day and Night Beauty Cream Oil Free」含有過量水銀，而另一款產品「Goree Beauty Cream with Lycopene, Avocado & Aloevera」的水銀含量仍在測試中。衞生防護中心的調查仍然繼續，兩宗個案亦已轉交相關執法部門跟進。

中心發言人警告，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺出現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。

當局呼籲，市民應立即停止使用上述兩款產品。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。