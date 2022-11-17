政府最後一刻禁黃碼入溜冰場、戲院　李夏茵：因為新措施今日開始

政府原訂今日（17日）起，將不准進食的戲院，以及需要戴口罩的溜冰場，改為「被動查核」，即「黃碼」亦可進場，但昨晚（16日）10時10分政府突然發新聞稿煞停，距離新措施生效不足兩小時。

醫務衞生局副局長李夏茵今日被追問原因時，承認措施令部份市民感混亂，「市民都真係唔係好識分，邊啲係主動查核，邊啲唔係主動查核。」她表示，為免市民混淆，故修改安排。至於為何最後一刻、昨晚10時許才公布，李夏茵指：「因為新一輪放寬措施今日開始，所以要在開始前講清楚。」



政府於上周四（10日）宣布，放寬社交距離措施，今日起生效。不過在若干措施中，不許進食的電影院，以及需要佩戴口罩的公眾溜冰場，原本今日起改為「被動查核」，進入時只需掃瞄安心出行即可，持黃碼人士亦准進入；但政府昨晚突然出稿煞停，劃一戲院及溜冰場為「主動查核」處所，即「黃碼」人士將不得看電影及溜冰。

醫務衞生局副局長李夏茵（余俊亮攝）

李夏茵今日連番被追問為何突然修改，她回應稱：

新一輪放寬措施由今日開始，咁所以亦都有需要喺開始之前公布清楚嘅。咁其實市民都真係唔係好識分，邊啲係主動查核，邊啲係被動查核，所以我哋一個標準，電影院同埋溜冰場，都係會變成主動查核。

她承認，有市民認為措施混亂，並指「（部份市民）都唔知邊間戲院可以食嘢，邊間唔可以」。她表示，簡單而言，如屬於高風險，即是需要除口罩做運動、進食的地方，便屬於「主動查核」。她續指，現時安排為免市民產生混淆，希望業界運作更順暢。

其實有個好個簡單嘅邏輯可以知道，如果你要除低口罩入一啲室內嘅處所，其實個啲都係需要主動查核嘅地方

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