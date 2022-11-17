過渡疫苗通｜兩類人可受惠　須留意申領地點及更新安心出行

醫務衞生局副局長李夏茵今（17日）公布，將於11月22日推出過渡疫苗通行證安排，預料有兩類人受惠，分別為準備開始接種疫苗的「免針紙」持有人及已開始接種疫苗的「免針紙」持有人，讓他們即使未接種三劑疫苗，也可以進入表列處所。



她預計，會有至少5萬人受惠於相關措施，不過要申請過渡疫苗通也有不想注要事項，如過渡通的有效期並非無限期，而會直至下一劑疫苗的建議接種日期為止。另外，申領「過渡疫苗通行證」的地點亦要視乎市民接種上一劑疫苗的地點／途徑為何，並非走入診所即可申請。



▼11月17日 政府疫情記者會▼



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政府9月8日公布的修訂疫苗通行證安排，由11月30日起，5至11歲人士一般須已接種兩劑疫苗，而12歲或以上人士一般須已接種三劑疫苗，才能符合疫苗通行證接種要求。

不過相關措施被人批評「一刀切」，或阻礙早前因醫學原因而未能接種疫苗的人士接種疫苗，因接種疫苗有建議間距，即使在宣布當日立即接種疫苗，亦不可能趕在11月底接種三劑疫苗。

接種疫苗有建議間距，市民可根據相關建議間距接種下一劑疫苗。（新冠疫苗接種計劃專題網頁）

有見及此，長李夏茵今（17日）公布，將於11月22日推出過渡疫苗通行證安排，預料有兩類人受惠，分別為準備開始接種疫苗的「免針紙」持有人及已開始接種疫苗的「免針紙」持有人，讓他們即使未接種三劑疫苗，也可以進入表列處所。

1. 準備開始接種疫苗的醫學豁免證明書持有人

相關市民可在11月22日起，攜同印有加密二維碼的「免針紙」（包括仍有效、已屆滿，或已失效的證明書），前往社區疫苗接種中心、社區疫苗接種站（不包括私家診所新冠疫苗接種站）、公立醫院新冠疫苗接種站、醫管局轄下選定普通科門診診所或衞生署轄下指定診所，接種第一或第二劑疫苗。

接種疫苗後，他們會獲發一張「過渡疫苗通行證」，有效期如接種第一劑，會由接種當日起開始直至第二劑建議接種日期；如接種第二劑，會由接種當日起開始直至第三劑建議接種日期。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼



2.已開始接種疫苗的醫學豁免證明書持有人

至於在11月22日前已接種第一或第二劑疫苗，但又尚未到期接種下一劑的「免針紙」持有人，可由11月22日起攜同其印有加密二維碼的「免針紙」（包括仍有效、已屆滿，或已失效的證明書）及接種紀錄，前往下列地點申領「過渡疫苗通行證」。「過渡疫苗通行證」的有效期，會由上一劑疫苗（即第一劑或第二劑，以較後者為準）接種日期開始，直至下一劑疫苗的建議接種日期。

醫衞局提醒，「免針紙」持有人屆時需要更新到最新3.5.2（或以上）版本的「安心出行」流動應用程式，掃描儲存「過渡疫苗通行證」上的二維碼，以便進入相關處所。

政府亦已更新「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式至4.4.5版本，協助主動查核處所的掌管人辨識新增的「過渡疫苗通行證」二維碼。政府提醒主動查核處所的掌管人需要在十一月二十二日前將「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式更新到最新版本。