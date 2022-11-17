再多一宗類鼻疽確診個案　61歲男患者居深水埗　肺部感染仍然留院

衞生防護中心公布，新增一宗感染類鼻疽確診個案，涉及一名61歲男子，他本身患有糖尿病，居於深水埗。他於11月６日因發燒及疲倦前往明愛醫院急症室求診，同日入院。臨床診斷為肺部感染，現時仍然留院，情況穩定。他的痰液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。本港今年累計共錄得37宗類鼻疽個案，包括21宗自八月起錄得居於深水埗區的個案。



▼10月21日 袁國勇及張竹君到深水埗白田邨地盤調查類鼻疽疫情▼



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衞生防護中心指，因應在深水埗區出現的類鼻疽感染個案，中心已在區內進行大規模環境調查，於10月10日至11月1日期間共採取471個環境樣本，當中38個樣本呈陽性反應，包括兩個從住戶採集的拭子樣本、四個於白田邨重建地盤所採集的泥土樣本，以及32個從相關配水庫上的草地所採集的泥土樣本。港大團隊從七個配水庫草地泥土樣本中培植細菌，衞生署公共衞生化驗服務處的全基因排序結果顯示，泥土中的細菌與部分病人帶有的細菌基因高度相似。

中心與港大團隊繼續作進一步環境調查，並於11月3日至9日期間採集超過200個環境樣本，結果顯示所有在配水庫水體採集的水樣本及拭子樣本，核酸檢測均為陰性，顯示配水庫的水體沒有受到污染。中心在當中87個在石硤尾及蝴蝶谷配水庫的泥土樣本、五個在石硤尾配水庫的通氣口拭子樣本及一個在石硤尾配水庫通氣口附近採集的環境拭子樣本對類鼻疽伯克氏菌核酸檢測呈陽性反應，惟全部六個拭子樣本的細菌培植均為陰性，顯示未有發現活細菌。

根據水務署的數據，過去一年相關配水庫及該區的食水樣本的恆常水質監測亦一直沒有出現異常情況，完全符合香港食水標準。綜合流行病學及環境調查結果，中心及專家認為沒有證據證實感染個案與相關配水庫供應的自來水有關，同時亦未能確認相關傳播途徑。

政府發言人指，類鼻疽在香港屬風土病，而這種病菌存在於環境。近日確診個案數字較八月至十月回落。政府已於11月11日將類鼻疽納入法定須呈報傳染病。當局會加強監測及預防工作，並盡早介入任何在社區中出現的懷疑爆發個案。

專家早前建議，在任何時候，切勿飲用未經煮沸的食水。至於深水埗居民，可注意在水管及水龍頭內一夜未用的食水，其餘氯含量能隨時間降低，故切勿使用早上的「頭啖水」。市民在早上使用自來水前，應先打開水龍頭靜待一分鐘，才使開始使用自來水漱口、刷牙、淋浴等。

▼10月18日 白田邨爆類鼻疽感染個案▼

