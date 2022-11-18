梁子超：抵港第二日核酸檢測意義亦不大　新變種倍增倡做基因快篩

政府放寬入境檢測安排，取消抵港人士第四及六日強制核酸檢測，但維持快測七日。呼吸系統專科醫生梁子超認為影響不大，因本地個案發現新變種病毒BQ1.1及XBB遠高於輸入個案，即該些輸入個案引起的變種病毒已在港傳播。他又指過去一星期XBB及BQ1.1個案數字倍增，建議當局可公布基因分析陽性比例，並在基因分析時針對新變種病毒做快速篩查。



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新變種早已在社區傳播 第二日核酸檢測意義不大

梁子超今早（18日）在電台節目表示，取消第四及六日核酸檢測不會有特別影響，因社區發現的XBB及BQ1.1個案遠高於輸入個案，顯示輸入個案引起的新變種病毒早已在社區傳播。他稱到港人士核酸檢測只為監察有無新變種病毒流港，在機場做完核酸檢測後已可走入社區，故第二日的核酸檢測意義不大，用快測可代替。

XBB或BQ1.1個案倍增

他稱比較衞生署衞生防護中心數據，本地疫情明顯有逆轉，整體個案升29%，當中原有的BQ.4或5增幅相對較少，約21%，反觀無論XBB或BQ1.1均有倍增及急增情況。他指出，約兩星期前XBB個案只有4宗，上星期增至18宗，昨日（17日）最新公布增至47宗；BQ1.1亦由兩星期前的14宗，至上星期25宗再到昨日的55宗，即兩者在過去一星期各增加約30宗。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片/林若勤攝）

他認為，當局應公布基因分析數字，知道分母較易研判疫情，因若只做一二百宗基因分析，則新變種比例顯得很大。他建議，當局做基因分析時應引入新病毒的快速篩查，較易掌握疫情趨勢，亦可評估中短期走勢。

毋須收緊本地防疫措施 反彈難避免

至於個案增加，本地防疫措施是否須收緊，梁子超認為暫時不需要，因觀察BQ.1.1在歐美、及XBB在新加坡情況，均不似Omicron初時的海嘯式爆發，「香港居住環境擠迫，群體免疫同歐美及新加坡唔會相差太遠，相信唔會見到海嘯式爆發。」

他稱本港打針比例不低，嚴重入院只佔0.2至0.3%左右，與新加坡差不多，認為該些情況是一定會出現，只要守穩醫療系統就不必擔心，尤其港人長壽，高危的長者一定要在醫院分流及食口服藥，「呢啲情況（反彈）發生是預期內，避免唔到。」

姚柏良。（資料圖片）

姚柏良：放寬對觀光客吸引力無太大變化

旅遊界立法會議員姚柏良則認為今次放寬「便民多過針對旅客」，對旅客幫助不大，主要是在港逗留較長的商務客是好消息，但純觀光客吸引力無太大變化。他希望當局盡快公布「團進團出」詳情，又指多數觀光客都只是3日2夜或4日3夜，在做完第二次核酸當日、或翌日已離港，故意義不大，建議在有旅行社、導遊等管理下，只須在機場做一次核酸，其餘全用快測代替即可。