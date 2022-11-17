0+3｜永安旅行團客量按月增八成　團費較疫情前升約10%

隨著本港放寬入境檢疫政策「0+3」外遊需求大增，永安旅遊行政總裁梁港蘭透露，旅行團客量按月增加八成，自由行機票訂單整體上升3倍，不少人趁聖誕及元旦外遊。黃金檔期的旅行團一半已額滿，其中以北海道及土耳其最受歡迎，價格較疫情之前僅稍升約10%。



永安旅遊指，目前旅行團團費較2019年疫情之前相比，升幅只有約10%。梁港蘭預計，2023年中期自由行產品訂單量可回復至2019年同期一半以上，明年年底則可恢復疫情之前約七成至八成業績。



永安旅遊銅鑼灣新店今日（17日）投入服務，旺角新店也將於12月下旬投入服務。（陳葆琳攝）

本港自9月26日起調整入境檢疫政策為「0+3」、旅行社業務於過去約2個月逐漸恢復。永安旅遊銅鑼灣新店今日（17日）投入服務，旺角新店也將於12月下旬投入服務。梁港蘭表示，該公司旅行團收客量按月大增八成，其中土耳其及日本錄得較顯著增長。曼谷、東京及首爾，亦是熱門旅遊地點。

機票訂單升3倍 酒店及套票訂單升逾2.2倍

至於自由行方面，機票訂單整體上升3倍，酒店及套票訂單亦按月連升逾2.2倍。另外，旅客提前預訂60天或以上出發佔37%。

聖誕節、元旦黃金檔期外遊意欲高企，梁港蘭說，不少上班族及家庭計劃請3天放10天，永安旅遊的聖誕元旦外遊團報名整體已有約5成滿，其中北海道旅行團佔整體出團率逾四成。亞洲之中，韓國、馬來西亞、新加坡及台灣同樣已有多個出發日子成團；長線團則以土耳其、南非、北極光之旅等深度遊最受歡迎。

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梁港蘭指出，今年9月23日至11月15日旅行團客量，已達2019年同期的接近10%，而自由行產品的訂單量則達2019年同期的47%。她預計，2023年第一、二季度旅行團客量及自由行總預訂量呈現強勁增長，明年中期自由行產品訂單量可回復至2019年同期一半以上，年底則可恢復七成至八成業績。

梁港蘭表示，目前永安旅遊共有160名領隊，加上後勤員工，永安旅遊現有約400名員工；至於疫情之前團隊則有約700人、主要以領隊為主。

她說，對於康泰旅行社結業感到很惋惜，認為旅遊業需要百花齊放，才有旅遊氣氛，又指永安財政狀況一向穩建，過去幾年一直保留骨幹員工，並視乎市場變化策積極改變經營策略，例如在疫情下推行酒店宅度假（staycation）、綠色旅遊、文化古績旅遊等。

機票供應少票價高 團費只升一成

永安旅遊副總經理馬世文表示，旅行社的旅行團價格因應航空公司運力而調整，早前航空公司運力未完全恢復時，由於機位供應量少，票價較高，但近月航空公司增加航班，現時旅行團團費較2019年相比，升幅只有約10%。

他續指，旅行社業務與航空公司直接掛鈎，本地數間航空公司，均推算可於今年年底可恢復三成運力，倘政府進一步實施「0+0」，相信對於增加航空公司運力有很大幫助。

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與郵輪公司商討暑假短期駐港

永安旅遊助理總經理鄭譚英表示，仍暫未有郵輪公司計劃長期以香港作為母港，但永安旅遊正與一間國際郵輪公司商討，希望明年暑假後可短期駐港，又指由於船公司已一早計劃好2024年的行程，難以調船隊到港，一些在亞洲進駐的船隻，可能以短暫調到香港3個星期至1個月，以提供郵輪遊業務。