強制檢測｜涉53幢大廈屯門重災　昇悅居、愛海頌、海怡半島等上榜

本港疫情轉趨平穩，醫務衞生局今晚（17日）公布最新強制檢測名單，有43幢大廈上榜，其中屯門有五幢大廈上榜，成為18區之冠，包括悅湖山莊7座、翠寧花園4座、香港黃金海岸2座及叠茵庭3座。



強檢名單不乏豪宅及中產屋苑，例如鴨脷洲海怡半島美家閣、薄扶林學士臺1座、長沙灣昇悅居1座、深水埗愛海頌3座，以及荃灣海之戀8座等。另外，有五幢大廈因污水樣本呈陽性，被納入強制檢測公告。當局提醒，曾在11月11日至17日曾身處相關大廈逾兩小時的人士，須在明日（18日）及周六（19日）內進行檢測。



▼11月17日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有38個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有香港仔石排灣邨碧蔚樓、柴灣富欣花園8座、筲箕灣愛蝶灣2座、鴨脷洲海怡半島美家閣及薄扶林學士臺1座。

九龍方面，觀塘有三幢大廈幢大廈被納入公告，包括牛頭角宏光樓A座、牛頭角得寶花園C座、茶果嶺麗港城27座。其餘上榜大廈有土瓜灣馬頭圍邨水仙樓、長沙灣昇悅居1座、紅磡海濱南岸6座、深水埗愛海頌3座、新蒲崗采頤花園6座及鑽石山帝峯豪苑等。

▼11月17日 部份確診大廈▼



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新界東方面，將軍澳有四幢大廈上榜，涉及將軍澳中心1座、新都城1期6座、安寧花園4座、新都城2期10座。其餘上榜大廈則涉及上水龍豐花園A座、大埔太和邨亨和樓、大埔怡雅苑怡厚閣、沙田碧濤花園富臨閣、馬鞍山恆安邨恆星樓。

新界西方面，屯門有五幢大廈被納入公告，包括友愛邨愛智樓1座、悅湖山莊7座、翠寧花園4座、香港黃金海岸2座及叠茵庭3座。其餘大廈有天水圍天華邨華祐樓及天富苑偉富閣、青衣綠悠雅苑1座、荃灣麗城花園1期1座、荃灣海之戀8座、荃灣海灣花園1座。

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另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有五個指明地方被納入強制檢測公告，涉及沙田水泉澳邨月泉樓、九龍灣麗晶花園7及8座、柴灣佳翠苑顯翠閣、筲箕灣愛東邨愛平樓、葵涌華荔邨賞荔樓。

當局指，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼11月17日 確診大廈全名單▼



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另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共有9,606幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至11月16日，有3,509幢出現新個案或再有居民確診，當中包括西半山寶翠園四幢大廈、承德山莊2座、半山花園台3座、南區深灣軒1及2座、海怡半島14幢大廈、九龍站The Austin 3座、尖沙咀名鑄、九龍站君臨天下2座等。

11月17日強檢大廈：

1.香港仔石排灣邨碧蔚樓

2.柴灣富欣花園 8 座

3.筲箕灣愛蝶灣 2 座

4.鴨脷洲海怡半島美家閣

5.薄扶林學士臺 1 座

6.土瓜灣馬頭圍邨水仙樓

7.牛池灣曉暉花園 2 座

8.牛頭角宏光樓 A 座

9.牛頭角得寶花園 C 座

10.何文田俊民苑文瑞閣

11.長沙灣昇悅居 1 座

12.紅磡海濱南岸 6 座

13.茶果嶺麗港城 27 座

14.深水埗愛海頌 3 座

15.新蒲崗采頤花園 6 座

16.鑽石山斧山道 183 號帝峯豪苑

17.上水龍豐花園 A 座

18.大埔太和邨亨和樓

19.大埔怡雅苑怡厚閣

20.沙田碧濤花園富臨閣

21.馬鞍山恆安邨恆星樓

22.將軍澳將軍澳中心 1 座

23.將軍澳新都城 1 期 6 座

24.將軍澳安寧花園 4 座

25.將軍澳新都城 2 期 10 座

26.天水圍天華邨華祐樓

27.天水圍天富苑偉富閣

28.屯門友愛邨愛智樓 1 座

29.屯門悅湖山莊 7 座

30.屯門翠寧花園 4 座

31.屯門香港黃金海岸 2 座

32.屯門叠茵庭 3 座

33.青衣綠悠雅苑 1 座

34.荃灣麗城花園 1 期 1 座

35.荃灣海之戀 8 座

36.荃灣海灣花園 1 座

37.葵涌葵馥苑安葵閣

38.東涌藍天海岸 5 座

11月17日污水樣本陽性須強檢大廈：

39.沙田水泉澳邨月泉樓

40.九龍灣麗晶花園 7 及 8 座

41.柴灣佳翠苑顯翠閣

42.筲箕灣愛東邨愛平樓

43.葵涌華荔邨賞荔樓