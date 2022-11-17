疫情｜李夏茵：現無計劃強制市民打第四針或二價疫苗

新冠疫情持續近三年，本港感染人數昨日破200萬，累計確診人數2,004,825，加上自今年1月1日起計，無症狀感染個、復陽個及待定/未能分類個案，分別為330,984宗、31宗和245,264宗。

日疫情有升溫趨勢，單日確診再突破六千宗，輸入個案亦連三日超過五百宗。政府今日（17日）起進一步放寬防疫措施，黃碼人士可進博物館、主題公園等，髮型屋、宗教場所等亦不用主動掃瞄針卡。不過，政府昨晚突發稿更新安排，表明所有公眾溜冰場及電影院，不論其是否容許顧客不佩戴口罩運動或飲食，均須就「疫苗通行證」繼續進行「主動查核」。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日表示，近一星期確診個案數字明顯上升，整體個案數字過去7日較之前一周升26.5%，這幾日升幅比較明顯，本地感染個案較過去一星期，每日平均錄得28.6%升幅。



醫務衞生局副局長李夏茵表示，由11月21日起，將調整海外及台灣到港人士核酸檢測要求，只需在抵港日在機場做檢測放行及第2日進行檢測，取消抵港後第4、6日強制核酸檢測安排，但每日仍進行快測至第7日。



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【16:58】李夏茵表示，對於會否強制市民接種二價疫苗或第四針，強調尊重專家建議，現時無計劃強制打第四針，但18歲或以上鼓勵打第四針，尤其50歲以上，因不少人有慢性病，非常建議接種；18至49歲如會做高風險行為、外遊等，建議應盡快打分，有多些時間製造抗體。

【16:50】袁國勇表示，找到一些高危因素：

1)全球氣溫上升，泥土氣溫上升，類鼻疽病菌亦增加

2)細菌可經風及通氣管（10-20個）會跟住水排走時，裡面壓力減低，經通氣管進入水庫

3)地球氣溫上升，水管及水庫剩餘的餘氯會降低

4)人口老化嚴重，尤其深水埗區長期，多長期病患者，感染風險增

將來預測，新加坡每年30至60宗，隨地球氣溫上升，相信香港類鼻疽感染個案也越來越多，可能有個源頭、特別傳染途徑不知。就算見到越來越多個案，只要不聚同一區，未必太擔心，多測試可能多發現。

【16:40】香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，由2016至2020年每年平均7.6宗類鼻疽；2022年去到36宗，21年都有17宗，計出來36同7.6差好遠，明顯真是爆發，是高過以前平均數差不多2倍，最重要是在深水埗發生。

【16:37】歐家榮表示，為令大家更安心，水務署已增加全港供水區餘氯量、配水庫加高效能空氣過濾網，其他配水庫約2400個通氣口加濾網，兩個月內完成。會在深水埗配水庫位置加實時檢測餘氯監測儀器，按需要在其他地方加裝，上述措施可有效避免食水受類鼻疽污染。

【16:35】歐家榮表示，綜合流行病學調查，無證據顯示感染個案與區內配水庫自來水有關，未確認傳播途徑。在香港是風土病，會在環境存在，近日確診個案較8至10月回落，政府早前已將類鼻疽納入法定呈報傳染病，會加強監測及預防等。考慮到深水埗曾有較多個案，建議區內居民，特別長者及長期病者開水喉頭一分鐘排走才刷牙、洗面及沖涼、，不要飲用未煮過的水。

【16:31】歐家榮表示，截至11.16日，今年共錄得36宗類鼻疽個案，涉26男及10女，年齡介乎42至93歲，早前公布有27宗在8月份後錄得，8至10月錄得個案有明顯升幅，大部份個案住深水埗共20宗，發病日8月8日至10月17日期間。

【16:29】李夏茵表示，政府購買二價疫苗予有意打第4劑人士提供多一種選擇，正展開籌備工作，希望12月可以打第4劑二價疫苗，詳細好快公布。

【16:23】李夏茵表示，推出過渡疫苗通行證安排，合資格人士有兩大類，過渡疫苗通行證有效日期會去到下一針建議打針日期為止，合資格人士有兩類，估計約5萬人受惠。

1)準備打針的免針紙持有人，11月20日起可帶加密QR CODE免針紙到社區疫苗接種中心等地方，接種疫苗，會獲發過渡疫苗通行證，有效期由打針日至下一針接種日期。

2)已開始打疫苗，但曾有免針紙人士；可在11月22日已打第1及 2針，但未到期下一針，可帶本身的免針紙及接種紀錄申請過渡疫苗通，有效日期會由上一針到下一針要打日期。

【16:17】醫務衞生局副局長李夏茵表示，由11月21日起，將調整海外及台灣到港人士核酸檢測要求，只需在抵港日在機場做檢測放行及第2日進行檢測，取消抵港後第4、6日強制核酸檢測安排，但每日仍進行快測至第7日。

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【16:11】歐家榮表示，過去一星期見到本地感染個案數字有28.6%升幅，尤其見院舍明顯增長，輸入個案實際數字有些微上升，但入境旅客的陽性百分比維持平穩水平，約4%；見到鄰近地區及世界其他地方有XBB、BQ.1.1新病毒株上升，香港都有類似情況，都見到有新變種病毒出現。

因應院舍個案有上升，會做密切接觸者追蹤，如安院/殘院被界定是密切接觸的院友，會安排檢疫中心接受檢疫，之前昆7日，但現在個案增加，為紓緩檢疫中心壓力，會在中心安排密切接觸者做核酸檢測，在第2及第4日，密切接觸者若在第4日檢測陰性、第5日快測陰性，可提早離開檢疫中心，返回院舍。

【16:09】歐家榮表示，污水檢測見到過去幾日錄得的結果顯示，人均病毒含量每公升拷貝去到60萬，這水平較9月初高峰再進一步上升。

【16:08】歐家榮表示，輸入個案，有輕微升幅，與前一周比較，每日平均輸入多5.7%；輸入個案佔每日確診個案7.6%，過去幾星期每個禮拜輸入個案與入境旅客陽性、在入境陽性百分比，前禮拜3.9%人最後確診，見到過去幾星期入境旅客數字不斷上升，由10月中1星期5萬多，到11月初8.4萬多，確診陽性百分比有少跌幅，現時約55%輸入個案在到港已在機場驗到，餘下45%第1至7日發現陽性。

【16:00】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近一星期確診個案數字明顯上升，整體個案數字過去7日較之前一周升26.5%，這幾日升幅比較明顯，本地感染個案較過去一星期，每日平均錄得28.6%升幅。

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