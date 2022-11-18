疫情︱增8008宗確診　兩日維持8000宗水平　5歲女童染變種病毒株

新冠肺炎疫情似乎有反彈趨勢，本港今日（18日）新增8,008宗確診，連續第二日維持於8,000宗的水平。院舍呈報陽性個案不少，有14間院舍有呈報個案，分別為11間安老院舍及3間殘疾人士院舍，共有19名院友及2名員工染疫，共66名院友需要檢疫。另外，新增8名患者死亡，累計死亡人數為10,577人。



另外，本地個案再發現6宗BQ.1.1變種病毒株，分別為4男2女，包括一名5歲女童。



今日疫情概要：

-增8,008宗確診，連續兩日維持八千宗水平

-輸入個案507宗，佔整體個案比率進一步降至6.33%；相比同日11,888名機場入境人數，比率則為4.26%，七日平均比率是3.66%

-新增8名患者死亡，7日平均死亡率為至0.14%，整體死亡率進一步降至0.52%，累計死亡人數為10,577人

-本地BQ.1.1亞系個案增加6宗，累計61宗



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輸入個案佔507宗 佔同日入境人數4%

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（18日）新增8,008宗確診，連續第二日維持於8,000宗的水平，當中輸入個案佔近6.33%。新增的507宗輸入個案當中，244宗涉及機場檢測樣本、179宗涉及第一至三日樣本，餘下84宗涉及第四至七日樣本。

由於昨日入境人數達11,888人，故確診比率為4.26%。七日平均確診人數為499人，七日平均確診比率為3.66%，多月來一直維持在近4%的水平。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月9日至15日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約83%（七天移動平均比例）。

增6宗本地帶變異病毒株個案 全為BBQ.1.1

另外，截至11月18日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中發現多1宗帶XBB亞系個案，累計發現222宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案。

本地個案中方面則發現多有6宗帶變異病毒株個案，全為BBQ.1.1亞系個案，累計發現47宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及61宗BQ.1.1亞系個案。

新增的BBQ.1.1亞系個案分別為4男2女，年齡介乎5歲至62歲，五人打三針，一人沒有打針，分別居於沙田區、九龍城區、葵青區、北區、西貢區及荃灣區。

另外，今日新增8名患者死亡，7日平均死亡率為至0.14%，整體死亡率進一步降至0.52%，累計死亡人數為10,577人。

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4間學校各有一班要停課七日

學校呈報方面，錄得893宗新呈報，分別為754名學生及139名教職員，分布在580間學校，另有4間學校因一班內有多人確診，而個別班別要停課七日。

另外，院舍呈報陽性個案有14間院舍有呈報個案，分別為11間安老院舍及3間殘疾人士院舍，共有19名院友及2名員工染疫，共66名院友需要檢疫。當中東華三院馬興秋安老院有3名院友及1名員工染疫，慈孝安老院、仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院及西環玫瑰園護老院則各有兩名院友染疫。

呈報陽性個案的安老院舍



香港基督教服務處長發安老院

慈孝安老院

東華三院馬興秋安老院

仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院

光愛中心有限公司 - 光愛敬老院

頤康（光輝）護理之家

欣穎護老院有限公司

東華三院朱壽祥護養院

健寧安老院

友愛（屯門）護老院有限公司

西環玫瑰園護老院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍



浸信會愛羣社會服務處欣羣樓宿舍

浸信會愛羣社會服務處樂羣樓宿舍

香港善導會朗日居