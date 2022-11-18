新冠疫苗｜醫務衞生局認可復必泰二價疫苗緊急使用　料月底運抵港

政府今日（18日）公布，醫衞局局長認可復星醫藥的復必泰二價疫苗在香港作緊急使用，政府指，據藥廠提供的資料，首批供港復必泰二價疫苗預計可於本月底由德國運抵香港，而當接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，會盡快為市民提供有關疫苗，詳情稍後公布。



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疫苗顧問專家委員會早前開會，通過認可符合安全、效能及質素要求的新冠疫苗在香港於緊急情況下作指明目的，並已向醫務衞生局局長提交建議，認為在現時的疫情下，認可使用復必泰二價疫苗作為加強劑對於預防新冠肺炎的效益大於風險。

醫衞局局長列附加條件 要求申繼續提交疫苗最新臨床數據及安全更新報告

政府今公布，醫衞局局長經參考顧問專家委員會的意見，並考慮新冠肺炎對公眾健康構成的威脅，認為有必要認可復必二價疫苗在香港作緊急使用。另外，為確保有關疫苗持續安全、有效及具品質保證，醫衞局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人繼續提交該疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。

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首批復必泰二價疫苗料月底由德國運抵香港 安排接種詳情稍後公布

根據藥廠提供的資料，首批供港復必泰二價疫苗預計可於本月底由德國運抵香港。政府接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，會盡快為市民提供有關疫苗，詳情稍後公布。

政府將按衞生署聯合科學委員會聯同政府專家顧問團早前的建議，安排復必泰二價疫苗按現時的接種時間表用作第四劑疫苗的另一選擇，而現時提供的兩款疫苗（科興及復必泰疫苗）亦可繼續作第四劑之用。

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醫衞局副局長李夏茵在昨日的疫情記者會上已宣布，成功購買復必泰二價疫苗，最快月底到港，希望12月可以打第四劑二價疫苗，但詳情稍後才可公布。李夏茵昨亦曾被問到港府稍後會否要求市民一定要接種第四劑疫苗，其表明會尊重專家建議，現時無意改變一定要打針的數目，但50歲以上人士，因不少有慢性病，則非常建議接種第四劑疫苗。

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