BB版復必泰開打　專家指預約率不理想　擔心幼兒未能建立保護屏障

政府昨日（9日）起提供6個月至4歲幼兒使用的BB版復必泰疫苗接種服務。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（10日）在電台節目表示，「政府咁辛苦搵啲疫苗返嚟畀小朋友接種」，用意是希望保護兒童，惟預約率並不理想，不僅或會造成疫苗浪費，更擔心幼兒未能建立保護屏障。他又指，相關疫苗雖被列作緊急使用，但強調疫苗研發已經一段時間，未見接種後出現嚴重反應，臨床效果非常有效，希望家長盡快帶子女打針。



津貼小學議會主席胡艷芬在同一節目表示，希望取消現行家長及送貨人員進入校園的疫苗通行證要求，「放寬少少」以減少學校的管理及行政工作。



關日華在商業電台《在晴朗的一天出發》表示，昨日起開打的幼兒版本復必泰疫苗的預約率不理想，若幼兒不打針，就不能預防新冠病毒，並得到保護。他指，目前成年人甚至長者接種率良好，能建構免疫屏障，惟目前6個月至3歲的打針率僅18% ，未打針幼兒有出現重症、併發症甚至死亡的風險。

BB版復必泰須稀釋 如預約率不理想將浪費疫苗

關表示，疫苗抵港後需要稀釋，若預約率持續不理想，或造成浪費。他又指，幼兒版疫苗雖被列作緊急使用，但強調疫苗研發已經一段時間，全球多國亦有使用，未見幼兒接種後出現嚴重反應，臨床效果非常有效。

關日華表示，BB版本復必泰預約率並不理想。（余俊亮攝/資料圖片）

他說，幼兒一出生即接種多款疫苗，預防百日咳、破傷風、麻疹等疾病，但家長沒有特別質疑或擔心，而新冠疫苗亦同理。他又稱，以上疾病在全球慢慢絕跡，正正是因為疫苗發揮作用，他希望家長能理解醫生的用心良苦，呼籲家長盡快帶子女打針。

《學校健康指引》更新全日授課要求 津小議會：不能迫針

教育局近日更新《學校健康指引》，符合接種要求的小學及中學，分別可最早於12月1日及明年2月1日安排全日面授課。津貼小學議會主席胡艷芬在同一電台節目表示，目前學校舉辦運動會按打齊針與未達接種要求的學生，分開除口罩的室外及不除口罩的校內進行活動。

她指，未齊針學生不是完全不能參與全部活動，不過「有啲損失」，但強調不能強迫他們打針。此外，目前校園內實施疫苗通行證，胡艷芬希望可「放寬少少」 ，並取消對家長及送貨人員措施的要求，減少學校在管理及行政的工作，並已向教育局反映相關意見。

▼5月3日 全港幼稚園復課▼

