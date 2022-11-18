涉擅用個人資料案任被告大狀　前私隱專員黃繼兒辭任

信諾環球涉於2019至2020年間，在未經一名市民同意下，將其個人資料用作直接促銷，公司因而被票控。被告早前由大律師黃繼兒代表，控方指黃早在其私隱專員任期間曾接觸本案的投訴，故反對黃繼續代表被告。裁判官屈麗雯聽罷雙方陳詞後，原定於今（18日）午在觀塘法院裁決。惟辯方今改由大律師李澍桓代表，並指黃繼兒因身體不適為由請辭，故早前討論已變為學術議題而毋須處理，裁判官屈麗雯同意。案件押後至明年3月6日開審，預計需時2日。



甫開庭，大律師李澍桓便指大律師黃繼兒因健康理由須請辭，李昨收到指示代表被告。基於如今被告的法律代表已更換，早前控辯雙方所爭議的事項已變成學術性議題，法庭或許不須再繼續處理。控方則表示，本案最早只能在明年3月開審，屆時黃或已康復可繼續代表被告，又指早前的討論屬重要議題，對日後司法或可帶來一些啟示，望法庭繼續處理。

屈官其後稱黃未就此提早知會法庭，但稍作休庭考慮後認為涉事議題有其重要性，但同意辯方指在此情況下已變成學術討論。雖明白控方會憂慮黃之後又代表被告，但屈官認為即使如此，法庭屆時亦可根據情況再作考慮，故決定現階段不會再處理該議題。

被告信諾環球保險有限公司被票控一項「無同意下，將個人資料用於直接促銷」罪，涉於2019年12月4日至2020年4月17日犯案。

案件編號：KTS 25173/2021