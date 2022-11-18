黃碼團進團出｜入境團須密封房或包場用膳　四天團明起只核檢一次

文化體育及旅遊局今日（18日）公布，入境旅行團「團進團出」安排今日實施，協助由旅行代理商接待並由持牌導遊陪同的入境旅行團，在嚴守防疫措施下恢復旅遊活動。持牌旅行代理商須預先向香港旅遊業議會提交申請，承諾嚴格遵守防疫要求，以安排持有「黃碼」入境旅行團旅客按行程進入特定餐飲處所用膳，額外防疫要求包括向旅議會登記行程、安排旅客入住指定酒店等。



周六起（19日）完成上述申請和登記旅行團，如有關旅客只在香港逗留不多於四天（以抵港當天為第零天計），只須在抵港當天進行一次核酸檢測，但期間仍須每天快測。在用膳方面，負責接待入境旅行團旅客的餐飲處所須透過持牌旅行代理商向旅議會提交承諾書，包括─安排有密封間隔的獨立房間、「包場」或整個露天座位範圍予入境旅行團旅客用膳。



▼9月26日 入境檢疫「0+3」實施首日機場抵港層情況▼



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當局今日指，在「團進團出」的安排下，旅行社須向旅議會登記行程、隨團持牌導遊、接待的酒店、賓館及餐飲處所等資料；亦要求隨團工作人員在接待入境旅行團之前及之後，進行額外的核酸檢測。此外，旅行社亦須安排旅客入住為「接受確診住客原址隔離的酒店和賓館名單」內的持牌酒店或賓館。

在已登記的行程中，負責接待入境旅行團旅客的餐飲處所須透過持牌旅行代理商向旅議會提交承諾書，承諾遵守適用的防疫要求，包括安排有密封間隔的獨立房間、「包場」或整個露天座位範圍予入境旅行團的旅客用膳，並須採取額外感染控制措施，例如旅客用餐後需徹底消毒房間方可接待其他客人等。而相關餐廳亦不可在用膳期間於同一範圍內進行現場表演。

▼接受確診住客原址隔離的酒店和賓館名單▼



另外，就明天（19日）起入境並已完成上述向旅議會提交申請和登記行程的旅行團，如有關從海外地區或台灣來港旅行團的旅客只在香港逗留不多於四天（即以抵港當天為第零天計，於抵港後第三天或之前離港），只須在抵港當天進行一次核酸檢測，但在行程期間仍須每天進行快速抗原測試。