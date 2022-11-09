三年僅10項大型體育活動　楊潤雄：研黃碼客「團進團出」涵蓋盛事

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（9日）在立法會上，回答有關「重塑香港『盛事之都』美名」的口頭質詢，被問到當局會否進一步上調「文化藝術盛事基金」中，對每項活動1,500萬元的資助；以及會否在今年聖誕節前，舉辦更多文化、藝術和體育盛事，以吸引更多旅客到港，促進本地經濟發展及復常。

楊潤雄表示，在新一份《施政報告》中，政府已提出成立「文化藝術盛事委員會」，該會協助政府吸引文化、藝術和體育盛事來港舉行，包括從未在港舉辦的活動，或因疫情移師外地舉行的活動重新落戶香港。他指政府會視乎計劃初步成效再作調整，強調「1,500萬元，已經唔少」。



楊潤雄表示，現時已有「文化藝術盛事基金」先導計劃供活動主辦方申請，「文化藝術盛事委員會」將協助政府審導基金申請，基金將於2023年轉為恒常化計劃，預計每年資助4項活動，涉及最少10萬名參加者。

3年來僅10項大型體育活動成功舉辦

政府自2004年起成立「M品牌制度」，透過認證大型體育活動，支援同類治動可持續地舉辦。楊潤雄表示，在「M品牌制度」下，當局已增加每項活動資助上限至1,000萬、取消活動資助金額每年遞減的規定、放寬活動盈餘使用等。他又指，「M品牌制度」在2019年4月至2022年9月，共收到45項活動申請，不過活動受2019年的社會運動，及2020年起的疫情影響而取消或延期，最終有10項活動成功舉辦，當中涉及3,731萬元資助，亦吸引了26萬名觀眾欣賞賽事。他強調，當局會進一步優化「M品牌制度」，以吸引更多大型國際賽事在港舉辦。

提到未來防疫措施進一步放寬後，當局會如何吸引更多活動落戶香港，會否更妥善安排活動時間表，令國際活動可平均分布在不同月份，以穩定吸引旅客。楊潤雄強調，隨著疫情漸趨穩定，當局會盡量增加及吸引更多活動來港舉行：「唔止文化、藝術、體育，整體經濟都想帶動，令全港市民受惠，不同政策局正準備相應措拖，例如旅遊業，諗緊一啲『團進團出』嘅旅遊團， 畀旅行團來港參加盛事。」

正考慮旅行團「團進團出」黃碼參與盛事

不過，楊潤雄指活動舉行時間須與主辦方溝通協調：「我哋期望可以一整年都有活動，但有啲活動係巡迴式，要視乎對方主辦單位幾時有空檔同時間來港，但我哋都會盡量協調。」他舉例指，當局為使七欖順利舉行，曾與主辦方多次溝通協調。他表示，未來會按活動性質，加強結構性宣傳：「旅發局已有一連串計劃，在放寬後，已有目標市場重點推廣，將發放出邀請旅客來港嘅信息。即使有啲盛事有時間性，非政府可以控制，但我哋都會展現香港不同嘅旅遊特色，例如香港嘅飲食、綠色旅遊等，以吸引更多旅客來港。」

楊潤雄指，明白市民對加快復常節奏的渴求，但政府須因應科學數據循序漸進：「喺重要節日，大家都會希望有多啲機會出去，我都呼籲大家，未打針嘅快啲去打針，戴口罩、洗手，當確診數字愈少，就可以進一步放寬。」