盧寵茂：討論0+0、0+3低智　會按部門需求調整醫護留公院年期要求

行政長官李家超早前表示不會再討論「0+多少」。但政府將於下周一起放寬入境人士核酸檢測要求，取消第四及第六日的強檢，用快測代替。醫務衞生局局長盧寵茂在接受電視台訪問中稱，討論「0+0」或「0+3」低智，因社會對「0+0」有不同理解，再討論已無意義，又指入境旅客需做核酸檢測的要求，現階段不可能取消。



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盧寵茂在Now節目《大鳴大放》中形容，討論0+0或0+3低智，最重要是精準抗疫。他認為不必再討論數字，「有時候覺得自己都有少少畀人講到好似好低智，連『0+3』同『0+0』這些數字都算不清。」

他強調最重要的是究竟入境是否需做核酸檢測，若不做可以說是不知道，但形容只是「鴕鳥、閉上眼」，特別是有否變種病毒流入香港，故現階段不可能取消入境旅客做核酸檢測的要求。

盧寵茂表示現階段不可能取消入境旅客做核酸檢測的要求。。（資料圖片）

抗疫近三年，令公營醫療的壓力大增，近年公立醫院人手流失亦嚴重。《施政報告》提出考慮強制要求醫護於公院服務一定年期才可離開，盧寵茂表示，有關建議是考慮過多方面因素，尤其公營醫療是香港醫療的基石，服務及照顧九成的病人，而基層市民是沒有能力到私家醫院。

他稱，強制服務年期考慮的不單是要保障公營醫療體系，亦考慮到培訓上需要。相關安排不限於公院的專科醫生，亦適用於所有醫護人員，但不會統一不同職系醫護的服務年期要求。