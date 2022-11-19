反起底法實施一年9人被捕發1300移除通知　鍾麗玲：法例已見成效

起底刑事化實施已一年，個人資料私隱專員鍾麗玲今（19日）在電台節目表示，過去一年共接獲696宗投訴，並就101宗進行刑事調查，共拘捕9人，3宗已落案起訴，其中一宗已定罪。她稱共發出逾1,300個要求移除通知，涉及24個社交平台或討論區，涉起底信息1.5萬個，認為條例實施後已見成效，又指網上起底信息已大幅減少。



私隱專員公署。（資料圖片）

要求移除起底信息成功率達九成

鍾麗玲表示，由於社交平台營運商多數在海外，故公署需以信件或電郵方式發移除通知書，社交平台亦相當合作，公署要求移除起底信息的成功率達到九成。

她指有一成需要多次發出警告才移除，若再不合作，署方會要求當地對口單位、即相關個人資料私穩單位協助。她又說，視乎視乎個案嚴重程度、信息多少等，若有平台不合作，不排除嚴重個案會採取果斷措施。

起底信息主要涉感情、政見等糾紛

鍾續稱，該些起底信息主要涉及商業、金錢、租住糾紛，或男女朋友之間、不同政見而引起的糾紛。她舉例指，今年5月曾與同警方展開聯合行動，該次起底個案涉及超過70位立法會議員，涉因不同政見而將立法會議員起底。

私隱專員鍾麗玲。（盧翊銘攝）

查冊須符合私隱條例要求 新聞活動若符公眾利益可豁免

政府去年收緊查冊安排，公司註冊處、土地註冊處必須登記姓名及身份證，被問及商界或工會亦有需要查冊時，鍾麗玲指在平衡保障私隱及公眾查冊方面，強調使用資料要符合公共登記冊目的，且必須符合私隱條例要求。

她又說，新聞工作者亦須符合法例規定，但私隱條例對於新聞活動有豁免，在使用資料方面，若新聞工作者有合理理由相信符合公眾利益，則可獲得豁免。不過，她稱外國及本港都有案例，有傳媒將整個身份證、出世紙副本披露，法庭亦判不符合公眾利益。

拒評建議運輸署查車牌增新聞選項

問及公署會否建議運輸署在車牌查冊申請目的方面，加入新聞活動相關選項，她則指案件正在審訊，不便表達意見。