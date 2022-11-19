醫管局今辦「研習二十大會議重要精神」座談會　逾百員工參與

醫院管理局今日（19日）舉行「研習二十大會議重要精神」座談會，邀請嘉賓分享習近平總書記於中國共產黨第二十次全國代表大會發表的重要講話內容。出席人士包括全國人大前常委及立法會前主席范徐麗泰、醫管局主席范鴻齡、醫管局行政總裁高拔陞醫生等，亦有逾百員工透過網上會議參加。



醫管局今日舉行「研習二十大會議重要精神」座談會，醫管局主席范鴻齡表示，今次座談會有助醫管局員工準確認識習近平總書記發表的重要講話及精神，對落實愛國者治港及一國兩制行穩致遠事關重要。出席座談會的員工反應熱烈、獲益良多。

全國人大前常委及立法會前主席范徐麗泰(中)、醫管局主席范鴻齡(右)、醫管局行政總裁高拔陞醫生(左)出席「研習二十大會議重要精神」座談會。

出席今日座談會的包括全國人大前常委及立法會前主席范徐麗泰、醫管局主席范鴻齡、醫管局行政總裁高拔陞醫生及總辦事處的管理層員工，各聯網逾百名員工亦透過網上會議參與座談會。

全國人大前常委及立法會前主席范徐麗泰出席醫管局「研習二十大會議重要精神」座談會。

醫管局會定期為員工舉辦不同座談會，增進員工在專業領域或社會其他範疇的認識。