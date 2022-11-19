楊何蓓茵到銀杏館助烹「福飯」送長者　義工送飯兼呼籲打新冠疫苗

公務員事務局局長楊何蓓茵今日與同事到銀杏館參與烹製送給長者的「福飯」，炮製梅菜肉餅、蘿蔔牛腩及素韮黃炒蛋，送飯同時還預備了長者接種新冠疫苗資訊單張予有需要人士。她鼓勵公務員同事踴躍參與義務活動，與市民接觸了解他們生活所需，從而培養以民為本的精神。



楊何蓓茵在Facebook發文表示，今日與常任秘書長梁卓文、公務員事務局義工隊同事，到社企餐廳銀杏館的油麻地分店做義工，到廚房幫忙預備飯餸和湯，再將「福飯」分發予約150名長者及有需要人士。

銀杏館人員麥姑娘、餐廳同事為我們介紹工作流程後，眾人戴好手套、圍裙及頭套，分工合作，準備、包裝和分發飯盒、湯盒和水果。今日的「福飯」餸菜非常豐富，飯盒有三款餸菜予受惠者選擇，包括梅菜肉餅、蘿蔔牛腩及素韮黃炒蛋，以及提供抗疫素湯及蜜柑，而梅菜肉餅是最受歡迎。

她指銀杏館一直不遺餘力為長者及有需要人士提供食物援助，以及幫助銀髮族就業。「受惠者取飯盒後一聲『唔該』、『多謝』也令大家甜在心頭。」

楊何蓓茵表示，負責新冠疫苗接種的同事與長者傾談間，可能習慣成自然，不忘關心他們是否已打齊針，記掛會問「阿姐，打咗針未」，還預備了長者接種新冠疫苗資訊單張予有需要人士。

公務員事務局義工隊不時聯同社福機構及地區組織籌辦不同活動，包括為基層人士及長幼提供疫苗到戶接種服務。她鼓勵公務員同事踴躍參與義務活動，與市民接觸了解他們生活所需，從而培養以民為本的精神。