世界盃│年輕人網賭成癮有人一夜輸10萬元　輔導機構籲政府支援

世界盃下周一開鑼，政府一直倡議「睇波不賭波」，現今資訊流通，網上賭博平台最容易接觸網癮青少年，他們沉迷賭博不能自拔。有團體以其人之道還治其人之身，善用網絡推出「賭博輔導平台」，援助年輕人，因應世界盃而將至而推出債務評估及「圍爐」討論區的網上功能，讓年輕賭徒可以尋求援助，同時呼籲政府，應針對網上賭博而增撥資源，進行研究及推出線上外展社工服務。



基督教香港信義會天朗中心一直幫助因賭博成癮而需要求助的人，兩年前推出的「i-Change 賭博輔導 平台」支援了146位賭博者或家人，近半數受助者都是30歲以下，大部分參與足球賭博及電競賭博，其中賭波的途徑不是經馬會投注，而是在網上經非法海外莊家投注。

該計劃服務顧問李紹麒今日（19日）指出，很少年輕賭徒會自己求助，他們多活躍於網上，容易因為在網上遊戲中被吸引參與賭博，更加賭上癮，失去自制能力，形成賭博失調。

計劃服務顧問李紹麒指年輕人容易在網上被吸引參與賭博，更加賭上癮。(梁晉穎攝)

年輕電競賭徒曾一晚輸掉十萬元

天朗中心邀請其中一位個案分享，阿Ben（化名）15歲已經開始賭博，18歲因為打網上遊戲，被朋友慫恿參與電競賭博，賭輸了又借錢，「試過一晚輸十萬蚊」，累計輸了過百萬元。阿Ben家人於心不忍，捉住他的手勤其戒賭，他就醒覺自己真正要戒賭，開始尋找戒賭方法。有一晚他在手機應用程式telegram上遇到社工鍾冠文，兩人開始聊天，對方邀請他到中心接受輔導，認識到如何解決財務問題，以及情緒幫助，他認為有身邊人的支持和自己的心態是最重要。

新增債務評估及「圍爐傾」討論區功能

針對年輕賭徒活躍於網絡，除了社工在網上提供支援，亦可善用科技。天朗中心的「i-Change 賭博輔導平台」有24小時運作的聊天機械人「阿信」，提供全天候24小時的輔導諮詢支援。適逢世界盃，該平台新增自我債務評估和網上討論區「圍爐傾」兩項功能。後者兩分兩個區，為有意戒賭及處理債務賭博者而設的「離賭區」，及為賭博者家人求助及交流資訊的「親友傾訴島」。

聊天機械人曾接觸擬尋死賭徒

計劃主任莫偉豪指，因為有賭博資訊的網站，很易有中介出現，平台可以提供一個安全，不受賭博及借貸中介滋擾的「圍爐」空間。 而聊天機械人「阿信」更曾幫助想輕生的賭博者，「有個案輸千幾萬元，提到想死，當時有同事見到，即刻搵佢位置，發現佢係個唐樓3樓平台，好在最後可以勸到佢落返嚟。」

莫偉豪指，平台可以提供一個安全的「圍爐空間」，讓賭博者可互相幫助。(梁晉穎攝)

籲年輕人世界盃勿賭上癮 倡政府多方面支援

面對網上賭博盛行的情況，信義會社會服務總監李芳指，留意到經濟差，令很多年輕人有鋌而走險的行為，所以提出「生意淡薄，不宜賭博，賭到欠債就好難搞」。

天朗中心對預防賭博成癮有以下建議：

1. 避免每一場都賭,賭博前先定下界線。

2. 用現金限制賭博注額,避免因衝動而無限制落注。

3.謹記過度賭博容易出事,欠債需要花很多時間還清。



李芳籲政府針對網上賭博增撥資源，進行研究及推出相應對策。(梁晉穎攝)

李芳又表示，由於網上賭博隱閉性高，坊間缺乏安全的網上支援平台，「佢哋成日浮游係借錢同賭博討論平台，其實裡面容易令年輕人走入陷阱。佢哋通常都係夜晚去玩」，而傳統戒賭輔導服務亦欠缺即時及全天候的支援，信義會天朗中心呼籲政府針對網上賭博增撥資源，進行研究及推出相應對策，建議政府作以下跟進：

1. 針對網賭及電競賭博問題進行研究

2. 配合年青人使用網絡習慣,推出更多適合的網上支援平台

3. 提供更多安全的網上討論平台,避免年青人誤墮騙徒陷阱

4. 提供全天候24小時支援,回應即時需要

5. 運用線上外展社工協助

