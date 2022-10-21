簡約公屋惹爭議　獨居劏房戶：很想住　長者劏房戶：太遠不吸引

特首李家超於任內首份《施政報告》提出興建「簡約公屋」，以組裝合成法建造，未來五年興建3萬伙，輪候公屋三年或以上人士可申請入住，家庭優先；租金初步考慮為傳統公屋的九成，當局亦透露選址以新界土地為主，措施公布後引起社會各界討論。



住在深水埗區的基層劏房戶翹首以盼上樓久矣，然而對「簡約公屋」看法卻各有千秋。吳先生（74歲）與劉姐（68歲）兩夫妻倆輪候公屋約2年，現租住在深水埗一幢唐樓的劏房內，昨日看完施政報告直播便直言「唔想去住簡約公屋」、「去到其他區咪人生地疏，要重新適應」。

但58歲的獨居劏房戶肖姐則直言「我好想住」、「慢慢習慣咪得」。



「驚人生地疏」VS「慢慢習慣」

吳先生夫婦在深水埗居住近七年，現時生活費主要靠領取綜援及租金津貼共1.1萬元，除去五千多元劏房租金及水電，仍有少量餘錢。吳先生認為在深水埗區與左鄰右舍、地區社工相熟，可與朋友互相照應，「去到其他區咪人生地疏，要重新適應」。太太劉姐感嘆，作為年邁長者，對於可能設在陌生地區的「簡約公屋」興趣不大。

肖姐則在深水埗區居住十年，除卻在職家庭津貼外無其他政府補助可領，只能做照顧長者、煮飯、清潔等兼職炒散度日，月收入不足7000元，扣除5000元租金，面臨入不敷出的危機。「我身體都唔係咁好，成日都頭暈，個膝頭又痛，唔可以企得太耐，但係如果唔做又冇錢交租冇辦法」。她渴望租金低廉的「簡約公屋」，倘若獲准入住，不介意搬去陌生地區，「慢慢習慣咪得」。

搬屋之苦？ 「太麻煩」VS「冇問題」

「簡約公屋」最高居住年期為五年，即住戶最多入住5年後，便要面臨遷去其他簡約公屋，又或在居住簡約公屋期間已成功輪候上樓，遷入傳統公屋。這意味著，「簡約公屋」住戶至少要面臨兩次搬屋過程。

吳先生夫婦倆曾住在唐樓7樓長達六年，今年六月著手搬至6樓。記者走訪所見，該幢樓十分陳舊，樓梯間遍佈老鼠屎、垃圾等穢物，但劉姐將屋內打掃得非常乾淨。

劉姐感嘆，「住咗（簡約公屋）幾年之後又要搬，我哋搬黎搬去好麻煩」。由於劉姐身體抱恙、行動不便，搬家雜事主要落在吳先生身上，前後共用逾20日，終於慢慢搬走大小雜物。如今入住新租屋三個月左右仍在適應中，「我搵件衫都要搵好耐」。

肖姐則形容房間擠迫，「一返到屋企就上床，睇電視食飯都要坐喺床度」，近日她無暇執屋，不方便接待客人到訪。

談及搬屋事項，肖姐很無奈：「估計麻煩，緊係唔想搬屋啦！」但她又表示，鑑於目前劏房租金開支大、收支嚴重不平衡，「簡約公屋」平租金具吸引力，就算麻煩教會兄弟姊妹、社工幫忙都要搬，「麻煩都冇問題，最緊要係有屋瞓」。

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地處偏僻？「唔識搭車」VS「交通方便就得」

此外，劉姐認為深水埗區生活便利、設施齊全，對於「唔識搭車」的長者而言較友好，擔心簡約公屋若在偏遠地區則更加無助。

但肖姐即使腿腳不便、步履蹣跚，日後倘入住「簡約公屋」地處偏僻，仍表示：「冇問題啊！佢主要係交通方便，唔好坐車去你嗰度跟住要行成半個鐘頭」。但獨居的肖姐擔心，自己輪候公屋時間太短，未必夠資格申請「簡約公屋」。

「其實佢（簡約公屋）平唔平都唔關我哋事」，吳先生這樣說，夫婦倆每月領取逾七千元綜援，加上現金租金津貼共有約1.1萬津貼，省吃儉用下還可餘下少量錢，吳先生擔憂入住簡約公屋反而開支增加。

▼10月19日 施政報告提出將社會房屋轉為「簡約公屋」▼

