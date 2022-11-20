陳茂波指全球發展正值動盪變革　香港將為「人類命運共同體」貢獻

財政司司長陳茂波今日（20日）發表網誌，他指全球發展正值動盪變革之際，地緣政治緊張與經濟格局演變叠加的階段，香港必定可以更好地發揮「超級聯繫人」、資金人才匯聚平台和高增值服務提供者的角色，與東盟以至是亞洲各國共同分享繁榮發展的未來。



他又指，香港將會更主動出訪世界各地，說好香港故事，積極尋求合作、投資和發展機遇，為人類命運共同體的美好將來，作出更多、更大的貢獻。



陳茂波以中華人民共和國代表團成員身分出席20國集團領導人峰會。（政府新聞處提供）

陳茂波在網誌表示，上周在印尼參與G20峰會時，感受到不少與會國家代表對中國推動全球發展、共享成果的倡議有著由衷的認同和支持，「更普惠和更包容的發展，在國際社會具有巨大的政治和道德感召力，勢必逐步匯聚更大支持力量，推進倡議的實踐。」

印尼組織高級別代表團明年訪港

他指，香去年港安排或發行的綠色和可持續國際債務總額超過560億美元，是前一年的四倍，印尼商界對於香港的相關發展及服務深感興趣。而當地最大的工商組織印尼工商會，正積極籌備明年組織一個高級別代表團訪問香港，以開拓更多合作和發展機會，他也邀請了一些印尼朋友出席明年1月在港舉行的亞洲金融論壇。

陳茂波以中華人民共和國代表團成員身分出席20國集團領導人峰會。（陳茂波網誌）

加強亞太合作 香港發揮「超級聯繫人」角色

陳茂波提到，在全球發展正值動盪變革之際，地緣政治緊張與經濟格局演變叠加的階段，亞太地區有更迫切的需要合力打造穩定暢通的產業供應鏈，加強區內經貿合作。在這個大格局下，香港必定可以更好地發揮「超級聯繫人」、資金人才匯聚平台和高增值服務提供者的角色，與東盟以至是亞洲各國共同分享繁榮發展的未來，而東盟早已是本港的第二大貿易伙伴。

他又表示，隨着香港逐步恢復跟國際的聯繫，將會更多主動出訪世界各地，說好香港故事，積極尋求合作、投資和發展機遇。我們會秉持互惠合作、發展共贏的精神，在「一國兩制」下積極貢獻香港的力量，為世界的更可持續、更普惠、更包容的發展，為人類命運共同體的美好將來，作出更多、更大的貢獻。