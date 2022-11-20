葵青、東涌及黃大仙區10地點污水樣本呈陽性　當局派3.5萬快測包

政府今日（20日）表示，葵青區、離島區、及黃大仙區多個地點的污水樣本對新冠病毒呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該些地區的處所可能有隱性患者存在，當局將向這些處所派發合共約3.5萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



政府指，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在葵青區、離島區、及黃大仙區多個地點的污水樣本對新冠病毒呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該些地區的處所可能有隱性患者存在。

上述三區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約3.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

● 葵青區 — 荔欣苑

● 離島區 — 東涌上嶺皮、下嶺皮、壩尾村、馬灣新村、黃家圍、龍井頭及裕泰苑

● 黃大仙區 — 竹園聯合村及天宏苑



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。如市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。