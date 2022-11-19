強制檢測｜44地點上榜　涉現崇山、維景灣畔、翰林軒、啟德龍譽等

醫務衞生局今晚（19日）公布最新強制檢測名單，有44處共45幢大廈上榜，東區有六幢大廈，成為18區之冠，包括西灣河欣景花園4座、鰂魚涌華信花園及南豐新邨1座等。強檢名單中不乏豪宅及中產屋苑，例如黃大仙現崇山6A座、薄扶林翰林軒2座、九龍城龍譽2A座，以及深井碧堤半島2座等。



上榜大廈中，有七幢是因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。當局提醒，曾在11月13日至19日曾身處相關大廈逾兩小時的人士須在明日（20日）及後日（21日）內進行檢測。



▼11月19日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有38個指明地方被納入強制檢測公告。在港島方面，上榜大廈有北角樂嘉中心1座及金龍大廈B座、西灣河欣景花園4座、筲箕灣東盛苑、薄扶林翰林軒2座、鰂魚涌華信花園及南豐新邨1座。

九龍方面，被納入公告的大廈包括九龍城龍譽2A座、牛池灣彩雲一邨白虹樓、秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓、黃大仙現崇山6A座、牛頭角安基苑基信閣及鑽石山宏景花園1座。

▼11月19日 部份確診大廈▼



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新界東方面，大埔有五幢大廈上榜，涉及運頭塘邨運亨樓、富亨邨亨昌樓、太和邨愛和樓及新興花園康誠閣等。其餘上榜大廈則涉及上水清河邨清照樓及順欣花園4座、馬鞍山錦豐苑錦蓉閣、粉嶺祥華邨祥樂樓及花都廣場6座，以及將軍澳維景灣畔5和12座。

新界西方面，荃灣有四幢大廈被納入公告，包括麗城花園3期5座、麗城花園2期5座、荃威花園A座，以及深井碧堤半島2座。其餘大廈有天水圍天澤邨澤宇樓及天盛苑盛鼎閣、屯門新屯門中心2座及龍門居14座，以及青衣藍澄灣6座等。

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另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有六個指明地方被納入強制檢測公告，涉及沙田水泉澳邨河泉樓、東涌映灣園賞濤軒1座、東涌海堤灣畔5座、長沙灣海盈邨盈輝樓、長沙灣凱樂苑凱葶閣，以及葵涌浩景臺5及6座。

當局指，須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。若有關人士過去三個月曾確診並有相關證明，則無須按公告規定進行檢測。

▼11月19日 確診大廈全名單▼



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另外，衞生署今日亦更新出現確診個案的大廈名單，過去七日出現確診個案的大廈共有10,066幢。新上榜確診大廈方面，當局名單更新至11月18日，有4,036幢出現新個案或再有居民確診，當中包括半山寶雲道5K號、香港 JW 萬豪酒店、半山地利根德閣2及3座、沙田壹號雲頂5座、沙田晉名峰洋房、九龍站凱旋門觀星閣及擎天半島1座，以及油麻地御金‧國峯7座等。

11月19日強檢大廈：

1.北角樂嘉中心 1 座

2.北角金龍大廈 B 座

3.西灣河欣景花園 4 座

4.筲箕灣耀興道28 號東盛苑

5.薄扶林翰林軒 2 座

6.鰂魚涌英皇道 898 號華信花園

7.鰂魚涌南豐新邨 1 座

8.九龍城龍譽 2A 座

9.牛池灣彩雲一邨白虹樓

10.秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

11.黃大仙現崇山 6A 座

12.牛頭角安基苑基信閣

13.鑽石山宏景花園 1 座

14.上水清河邨清照樓

15.上水順欣花園 4 座

16.大埔運頭塘邨運亨樓

17.大埔富亨邨亨昌樓

18.大埔太和邨愛和樓

19.大埔新興花園康誠閣

20.大埔富雅花園 3 座

21.馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

22.粉嶺榮輝中心 4 座

23.粉嶺祥華邨祥樂樓

24.粉嶺花都廣場 6 座

25.將軍澳維景灣畔 12 座

26.將軍澳維景灣畔 5 座

27.天水圍天澤邨澤宇樓

28.天水圍天盛苑盛鼎閣

29.屯門湖景邨湖畔樓

30.屯門新屯門中心 2 座

31.屯門龍門居 14 座

32.青衣長安邨安潮樓

33.青衣長宏邨宏毅樓

34.青衣藍澄灣 6 座

35.荃灣麗城花園 3 期 5 座

36.荃灣麗城花園 2 期 5 座

37.荃灣荃威花園 A 座

38.深井碧堤半島 2 座

11月19日污水樣本陽性須強檢大廈：

39.沙田水泉澳邨河泉樓

40.東涌映灣園賞濤軒 1 座

41.東涌海堤灣畔 5 座

42.長沙灣海盈邨盈輝樓

43.長沙灣凱樂苑凱葶閣

44.葵涌浩景臺 5 及 6 座