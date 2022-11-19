葵青、沙田及東區共4屋邨污水陽性　政府派3.5萬快測包

本港疫情反彈至每日8,000宗確診水平，政府今（19日）表示，葵青區、沙田區及東區合共四個屋邨的污水樣本呈陽性，房屋署陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約3.5萬個快速抗原測試包。



政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。房屋署將會陸續向該處人士派發快測包，有關地點如下：

葵青區 — 華荔邨

沙田區 — 欣安邨

東區 — 翠樂邨及連翠邨



政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。