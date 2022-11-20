疫情．11.20｜新增7736宗確診個案　多13名患者不治

香港疫情正呈反彈之勢，連續三日確診數字高於8,000宗，衞生署衞生防護中心今日（20日）公布新增7,212宗本地新冠病毒確診個案及524宗檢測陽性輸入個案，總數7,736宗，比此前三日達8,000宗水平稍微回落。



今日疫情概要：

-增7,736宗確診，回落至8,000以下水平。

-輸入個案524宗，佔整體個案比率進一步稍升至6.77%；相比同日14,293名機場入境人數，比率則為3.67%，七日平均比率是3.80% 。

-留院人數再創新高，現時共有2,423名確診病人留醫，新增留醫病人持續減少，回落至300人以下，新增留醫病人對比留醫病人總數為11.6%。

-新增13名患者死亡，7日平均死亡率為0.13%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,599人。

港大醫學院編制的「本地個案的即時有效繁殖率」持續上升，最新為1.23，代表一名患者傳給多於一人。（港大醫學院網頁截圖)

【22:01】保安局上周五（18日）公布，警務處處長蕭澤頤快速抗原測試及核酸檢測均呈陽性。他亦曾於今年8月23日確診新冠肺炎，其後已經痊癒，即不足三個月內第二度染疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，由於群體免疫開始衰減、變種病毒新型在社區比例增加，康復者重新感染的比例同樣會增加，但不會太多，相信「唔會去到或逼近（整體）社區感染比例」。他指三個月內重新感染個案雖然較少，「但唔係話絕對無 」，部份個案甚至可以在一或兩個月重新感染，「唔好諗住感染過，或者係以前打針感染過一定無事，覺得有可疑病徵或高位暴露因素，都要盡早檢測，如果發現有事，都係要盡早食藥。」

▼11月17日 警務處處長蕭澤頤出席青協活動▼



【19:37】政府近日批准復必泰二價新冠疫苗在港緊急使用，預計市民最快下月可接種，作為第四針加強劑其中一個選擇。一項調查發現，在已打三針的60歲或以上長者中，近兩成表示會等有第二代疫苗才打下一針。

香港胸肺基金會主席何重文表示，今年冬天，新冠肺炎及流感有機會同時夾擊，長者聖誕新年不論留港與親友聚會，或出外旅遊，現時均需要加強保護，呼籲長者盡早接種第4針，並應同時打流感針。

新冠康復者林先生(左)和吳先生(右)分享他們的中招經歷。（機構提供圖片）

【19:58】政府今晚（20日）公布最新強制檢測名單，有39處共44幢大廈上榜，當中不乏豪宅及中產屋苑，包括大埔雲滙2座、長沙灣昇悅居2座、觀塘凱滙1座、荃灣爵悅庭南爵軒等。上榜大廈中，有2處共7幢大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告，其中6幢為東涌水藍．天岸1、2、3、5、6及7座。

公告列明任何人在11月14日至20日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（21日或22日）前往進行核酸檢測。

▼11月20日 強制檢測大廈名單▼



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▼11月20日 泰國旅行團乘搭纜車上昂坪拜大佛▼



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【18:02】由泰國入境香港的旅行團昨日（19日）起展開四日三日行程。受惠於政府日前放寬政策，入境旅行團持黃碼亦可參觀包括寺廟在內的旅遊景點，他們一行共48人今日（20日）上午參觀位於淺水灣的天后廟及紅磡觀音廟，返回酒店吃午餐後，下午再前往昂坪360參觀寶蓮寺。

由於他們趕不及申請「團進團出」安排中的指定食肆，旅行團首3天再黃碼限制下不能到餐廳堂食。團友對於未能到餐廳堂食感到不開心，負責接待本地旅行團的旅行社表示，預計安排以「團進團出」形式安排旅行團入餐廳堂食，需時5天向旅遊業議會申請，會盡快安排未來的入境團，形容今次旅行團雖然不是完美，但是亦一個好開始。

【17:21】政府今日（20日）表示，葵青區、離島區、及黃大仙區多個地點的污水樣本對新冠病毒呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該些地區的處所可能有隱性患者存在，當局將向這些處所派發合共約3.5萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

【16:32】衞生署衞生防護中心公布新增7,212宗本地新冠病毒確診個案（1,544宗核酸檢測陽性個案及5,668宗快速測試陽性個案），以及524宗檢測陽性輸入個案，總數7,736宗，比此前三日達8,000宗水平稍微回落。

至今本港累計死亡個案共有10,599宗，新增13名患者死亡。醫管局表示，截至今日凌晨零時，新增呈報五名危殆病人及11名嚴重病人，現時合共有42名危殆及55名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療，留醫治療累計增至2,423名，當中281名為新增確診病人

由泰國入境香港的旅行團今日（20日）上午參觀位於淺水灣的天后廟。（鄭子峰攝）

【12:53】一行約50人由泰國入境香港的旅行團周六（19日）抵港，展開四日三夜行程，由於未趕及申請「團進團出」中的指定食肆，旅行團首三日在「黃碼」下不能堂食。團友今日（20日）上午參觀位於淺水灣的天后廟 ，之後前往紅磡觀音廟。結束上午行程後，他們會返回酒店吃午餐，下午則前往昂坪360參觀寶蓮寺。

隨團的泰國當地旅遊公司負責人Jume表示，來港旅行只能留在酒店吃飯盒「感覺不好（It's not good）」，有團友對此表達不滿。亦有團友坦言，來港只能在酒店吃飯，沒有旅行的感覺，希望可以外出堂食，發掘本港美食。

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▼11月15日 政府今日安排傳媒視察將軍澳跨灣大橋▼



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▼11月19日 50人泰國旅行團來港拜神▼



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▼11月19日 東瀛遊行人才招聘日▼



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▼11月17日 每周疫情記者會▼



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▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



▼11月1日 機場禁區離境層人氣回升▼

