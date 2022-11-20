泰國拜神團訪昂坪　第二團到港續食外賣：不完美　但是一個好開始

由泰國入境香港的旅行團昨日（19日）起展開四日三日行程。受惠於政府日前放寬政策，入境旅行團持黃碼亦可參觀包括寺廟在內的旅遊景點，他們一行共48人今日（20日）上午參觀位於淺水灣的天后廟及紅磡觀音廟，返回酒店吃午餐後，下午再前往昂坪360參觀寶蓮寺。



由於他們趕不及申請「團進團出」安排中的指定食肆，旅行團首3天再黃碼限制下不能到餐廳堂食。團友對於未能到餐廳堂食感到不開心，負責接待本地旅行團的旅行社表示，預計安排以「團進團出」形式安排旅行團入餐廳堂食，需時5天向旅遊業議會申請，會盡快安排未來的入境團，形容今次旅行團雖然不是完美，但是亦一個好開始。



政府日前放寬政策，入境旅行團持黃碼亦可參觀包括寺廟在內的旅遊景點，今次泰國旅行團亦可受惠。（鄭子峰攝）

由泰國入境香港的旅行團下午到達東涌，乘搭纜車前往昂坪參觀大佛及寶蓮寺，並獲昂坪360送贈紀念品。

負責接待今次旅行團的本地旅行社、吉安旅運董事總經理阮鳯蓮表示，對於重辦旅行團表示期待已久，形容今次旅行團雖然不是完美，但是亦一個好開始。她說，旅行社一直密切注意港府公布，今次旅行團9月已開始磋商，泰國當地旅遊公司負責人自政府放寬檢疫政策至「0+3」時，即已親身赴港視察，預備「0+0」及「0+3」的方案。

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政府本月7日宣布，容許由持牌旅行代理商接待的入境旅行團旅客在持疫苗通行證黃碼期間進入主題公園、博物館、寺廟等指定旅遊景點。

阮鳯蓮表示，團友得知後感到開心，不過對於未能到餐廳堂食感到不快。雖然港府周五（18日）已公布「團進團出」安排，持牌旅行代理商向旅遊業議會提交申請獲批後，可安排持「黃碼」的入境旅行團旅客進入特定餐飲處所用膳，但阮鳯蓮表示，當時得悉政府最新安排時，所有酒店及膳食已一早預訂，趕不及向旅遊業議會申請。

泰國當地旅遊公司負責人Jume表示，認為今次可進入廟宇感到很開心，希望下次再到港，可安排團友到餐廳堂食，以及取消「黃碼」限制。

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阮鳯蓮透露，今日晚上尚有另一旅行團抵達香港，但亦未能受惠於「團進團出」安排。至於最快何時有旅行團「團進團出」？阮鳯蓮指，按政府指引，安排旅行團入餐廳堂食需要5日時間申請，旅行社在接待未來的入境團時會盡快安排。

團友轉藍碼後安排去酒樓食點心

由泰國抵港的四日三夜旅行團，結束昂坪360行程後，會返回酒店吃晚膳。明日（21日）為自由活動時間，但團友都不可以到餐廳堂食，需自行購買外賣。直至抵港後第三天（22日），疫苗通行證由「黃碼」轉為「藍碼」方可堂食。阮鳯蓮透露，已為團友安排當日上午到酒樓飲茶、食點心。

昂坪360：陸續有訪港旅行團有興趣於12月份到訪

昂坪360表示，公司今日派出代表，亦向他們致送紀念品。發言人稱，喜見本港旅遊業開始進入復甦的步伐，公司近期亦陸續接獲有關訪港旅行團的查詢，表示有興趣於12月份到訪，昂坪360作為香港其中一個主要的旅遊景點，非常歡迎來自世界各地遊客來臨，期望在進一步放寬入境旅遊措施後，能為本地的旅遊業注入新動力。