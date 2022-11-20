強制檢測｜44幢大廈上榜 涉雲滙、凱滙、昇悅居、爵悅庭等
政府今晚（20日）公布最新強制檢測名單，有39處共44幢大廈上榜，當中不乏豪宅及中產屋苑，包括大埔雲滙2座、長沙灣昇悅居2座、觀塘凱滙1座、荃灣爵悅庭南爵軒等。上榜大廈中，有2處共7幢大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告，其中6幢為東涌水藍．天岸1、2、3、5、6及7座。
公告列明任何人在11月14日至20日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（21日或22日）前往進行核酸檢測。
▼11月20日 強制檢測大廈名單▼
當局表示，有37個指明地方，因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。在新界方面，大埔有4處納入強檢，包括富亨邨亨裕樓、富善邨善翠樓、逸雅苑逸榮閣、及雲滙2座。其餘上榜大廈包括荃灣愉景新城2座、青衣美景花園12座等。
九龍方面，被納入公告的大廈包括大角咀浪澄灣9座、長沙灣昇悅居2座、觀塘凱滙1座、鑽石山悅庭軒2座等。至於港島方面，上榜大廈有銅鑼灣大坑道5號光明臺1座、及鰂魚涌南豐新邨5座。
▼11月20日 部份強檢大廈▼
東涌水藍．天岸污水呈陽性 6幢居民強檢
另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有2處、共7幢大廈被納入強制檢測公告，涉及長沙灣海盈邨盈昌樓、東涌水藍．天岸1、2、3、5、6及7座。
11月20日強檢大廈：
陽性檢測個案曾到訪的地點：
大角咀浪澄灣 9 座
大埔富亨邨亨裕樓
大埔富善邨善翠樓
大埔逸雅苑逸榮閣
大埔雲滙 2 座
天水圍天華邨華萃樓
天水圍天頌苑頌波閣
屯門富泰邨頌泰樓
沙田愉翠苑愉欣閣
沙田廣林苑茂林閣
長沙灣昇悅居 2 座
青衣牙鷹洲街 3 號青雅苑
青衣青華苑華奐閣
青衣美景花園 12 座
紅磡黃埔花園錦桃苑 6 座
香港仔石排灣邨碧輝樓
香港仔華貴邨華賢樓
粉嶺山麗苑杏山閣
粉嶺嘉盛苑嘉明閣
荃灣尚翠苑翠河閣
荃灣愉景新城 2 座
荃灣爵悅庭南爵軒
馬鞍山錦泰苑錦盛閣
將軍澳彩明苑彩柳閣
將軍澳廣明苑廣瑞閣
黃大仙竹園北邨柏園樓
黃大仙穎竹街17 號盈福苑
葵涌荔欣苑荔影閣
葵涌荔景紀律部隊宿舍 3 座
慈雲山慈愛苑愛康閣
銅鑼灣大坑道 5 號光明臺 1 座
橫頭磡橫頭磡邨宏德樓
藍田康華苑頌康閣
鰂魚涌南豐新邨 5 座
觀塘凱滙 1 座
觀塘翠屏南邨翠杏樓
鑽石山悅庭軒 2 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
長沙灣海盈邨盈昌樓
東涌水藍‧天岸 1, 2, 3, 5, 6 及 7 座