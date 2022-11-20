強制檢測｜44幢大廈上榜　涉雲滙、凱滙、昇悅居、爵悅庭等

政府今晚（20日）公布最新強制檢測名單，有39處共44幢大廈上榜，當中不乏豪宅及中產屋苑，包括大埔雲滙2座、長沙灣昇悅居2座、觀塘凱滙1座、荃灣爵悅庭南爵軒等。上榜大廈中，有2處共7幢大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告，其中6幢為東涌水藍．天岸1、2、3、5、6及7座。



公告列明任何人在11月14日至20日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（21日或22日）前往進行核酸檢測。



▼11月20日 強制檢測大廈名單▼



+ 3

當局表示，有37個指明地方，因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。在新界方面，大埔有4處納入強檢，包括富亨邨亨裕樓、富善邨善翠樓、逸雅苑逸榮閣、及雲滙2座。其餘上榜大廈包括荃灣愉景新城2座、青衣美景花園12座等。

九龍方面，被納入公告的大廈包括大角咀浪澄灣9座、長沙灣昇悅居2座、觀塘凱滙1座、鑽石山悅庭軒2座等。至於港島方面，上榜大廈有銅鑼灣大坑道5號光明臺1座、及鰂魚涌南豐新邨5座。

▼11月20日 部份強檢大廈▼



+ 2

東涌水藍．天岸污水呈陽性 6幢居民強檢

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有2處、共7幢大廈被納入強制檢測公告，涉及長沙灣海盈邨盈昌樓、東涌水藍．天岸1、2、3、5、6及7座。

11月20日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

大角咀浪澄灣 9 座

大埔富亨邨亨裕樓

大埔富善邨善翠樓

大埔逸雅苑逸榮閣

大埔雲滙 2 座

天水圍天華邨華萃樓

天水圍天頌苑頌波閣

屯門富泰邨頌泰樓

沙田愉翠苑愉欣閣

沙田廣林苑茂林閣

長沙灣昇悅居 2 座

青衣牙鷹洲街 3 號青雅苑

青衣青華苑華奐閣

青衣美景花園 12 座

紅磡黃埔花園錦桃苑 6 座

香港仔石排灣邨碧輝樓

香港仔華貴邨華賢樓

粉嶺山麗苑杏山閣

粉嶺嘉盛苑嘉明閣

荃灣尚翠苑翠河閣

荃灣愉景新城 2 座

荃灣爵悅庭南爵軒

馬鞍山錦泰苑錦盛閣

將軍澳彩明苑彩柳閣

將軍澳廣明苑廣瑞閣

黃大仙竹園北邨柏園樓

黃大仙穎竹街17 號盈福苑

葵涌荔欣苑荔影閣

葵涌荔景紀律部隊宿舍 3 座

慈雲山慈愛苑愛康閣

銅鑼灣大坑道 5 號光明臺 1 座

橫頭磡橫頭磡邨宏德樓

藍田康華苑頌康閣

鰂魚涌南豐新邨 5 座

觀塘凱滙 1 座

觀塘翠屏南邨翠杏樓

鑽石山悅庭軒 2 座



污水樣本檢測呈陽性的地點：

長沙灣海盈邨盈昌樓

東涌水藍‧天岸 1, 2, 3, 5, 6 及 7 座

