多7736宗確診、13人死亡　新增入院病人回落　5.7%屬危重患者

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（20日）新增7,736宗確診，個案數字回落至8,000以下水平。院舍方面，17間院舍呈報26名長者確診及1名員工確診，92名院友被列為密切接觸者需要檢疫。另外，本港今增13人死亡，累計死亡人數為10,599人。



最新有2,423名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，創兩個月新高；不過新增留醫病人持續減少，近六日首回落至300人以下，當中5.7%為病情危殆或嚴重病人。



輸入個案佔機場人數維持少於4%

本港今日新增7,736宗確診，本地個案佔7,212宗，而輸入個案為524宗，佔整體個案6.77%。新增的輸入個案當中，260宗涉及機場檢測樣本、171宗涉及第1至3日樣本，餘下93宗涉及第4至7日樣本。

昨日機場入境人數達14,293人，確診比率為3.67%。七日平均確診人數為523人，七日平均確診比率為3.80%。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月11日至17日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約80.5%。

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新變種病毒個案維持不變

另外，截至11月20日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現223宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現50宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及64宗BQ.1.1亞系個案。新變種病毒個案維持不變。

17間院舍呈報共27人染疫

學校方面，今日為學校假期，沒有新呈報個案，但有3間學校的3個班級需要停課7日。院舍方面，17間院舍呈報26名長者確診及1名員工確診，92名院友被列為密切接觸者需要檢疫。

新增留醫病人佔住院人數11.6%

截至今日凌晨零時零分，共有2,423名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有281名新增確診病人。留醫的病人中，238名病人正接受氧氣治療，另有9名病人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫病人對比留醫病人總數為11.6%。

新增呈報5名危殆病人及11名嚴重病人，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為5.7%。現時合共有42名危殆及55名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。

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