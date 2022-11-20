疫情｜蕭澤頤二度染疫　專家指3個月再中招案較少：唔係話絕對無

保安局上周五（18日）公布，警務處處長蕭澤頤快速抗原測試及核酸檢測均呈陽性。他亦曾於今年8月23日確診新冠肺炎，其後已經痊癒，即不足三個月內第二度染疫。



呼吸系統科專科醫生梁子超表示，由於群體免疫開始衰減、變種病毒新型在社區比例增加，康復者重新感染的比例同樣會增加，但不會太多，相信「唔會去到或逼近（整體）社區感染比例」。他指三個月內重新感染個案雖然較少，「但唔係話絕對無 」，部份個案甚至可以在一或兩個月重新感染，「唔好諗住感染過，或者係以前打針感染過一定無事，覺得有可疑病徵或高位暴露因素，都要盡早檢測，如果發現有事，都係要盡早食藥。」



▼11月17日 警務處處長蕭澤頤出席青協活動▼



大部份人年初打加強針 群體免疫或已衰減

警務處處長蕭澤頤三個月內兩度染疫，梁子超指出，群體免疫或已隨時間衰減，無論曾感染BA2.2或BA.5，距今已有一段時間，逐漸出現免疫衰減。加上絕大部份市民於今年年初接種加強針，同樣已相隔一段時間，就算混合免疫都有機會出現衰減，重新感染比例或會增加。但他相信不會太多，相信「唔會去到或逼近（整體）社區感染比例」，以新加坡為例，當地二次感染與整體確診數字亦有一定差距。

梁子超表示，由於群體免疫開始衰減、變種病毒在社區比例增加，市民重新感染的比例同樣有機會增加，但不會太多。（資料圖片）

料過去一周XBB及BQ1.1個案有急增

梁表示，變異病毒新型同樣有可能導致重新感染比例上升，由於當局沒有公布XBB、BQ.1.1的具體數字比例，未能完全掌握社區變異病毒情況。不過，現時L452R陰性個案比例雖僅佔兩成，但過去一周出現倍增；而BA.4/5 L452R陽性的比例雖下跌，但絕對數字增加兩成多，而BQ.1.1屬於L452R陽性、XBB屬於L452R陰性。

他指出，若根據以上情況推斷，以及從少量序列分析結果得出，過去一周XBB及BQ1.1個案有急增，社區或出現越來越多變異病毒，又指本港最近疫情反彈由它們帶動，不過現時天氣比較和暖，暫時未見明顯流感等病毒流行，相信本港疫情不會太差。

▼11月17日 每周疫情記者會▼



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有患者短至一個月內再度感染

梁子超又指，康復者三個月內是有可能重新感染，不過機會比較少，「但唔係話絕對無 」。亦有部份個案在短期內重新感染，甚至短至一或兩個月。他強調說：「唔好諗住感染過，或者係以前打針感染過一定無事，覺得有可疑病徵或高位暴露因素，都要盡早檢測，如果發現有事，都係要盡早食藥。」

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